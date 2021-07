tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

Hamburg European Open: Kohlschreiber unterliegt Filip Krajinovic im Achtelfinale

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Hamburg ausgeschieden. Der 37-Jährige unterlag Filip Krajinovic mit 5:7, 6:4 und 3:6.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.07.2021, 15:08 Uhr

© Hamburg European Open/ Valeria Witters Filip Krajinovic

Nichts ist's mit einem Kohlschreiber-Lauf in Hamburg: Nach seinem starken Auftakt am Montag gegen Jaume Munar verlor Kohli sein zweites Match am Hamburger Rothenbaum.

Kohlschreiber und Krajinovic lieferten sich in den ersten beiden Sätzen ein enges Match. Speziell in Satz 1 blieb bis zum Ende alles in der Reihe, dann kam Krajinovic zu zwei Satzbällen. Die erste Chance wehrte Kohlschreiber mit einer gelungenen Netzaktion ab, bei der zweiten agierte er zu passiv, Krajinovic war es dann, der per Volley abschloss. Auch im zweiten Durchgang erlebten die Zuschauer am Rothenbaum ein enges Match ohne große Chancen für den Rückschläger, hier war es Kohlschreiber, der sich beim 4:4 ein 0:40 erspielte, seine dritte Breakchance nutzte und dann sicher ausservierte.

Im entscheidenden Satz zog Krajonovic dann recht schnell auf 5:1 davon, Kohlschreiber wehrte in einem langen Aufschlagspiel seines Gegner noch mal drei Matchbälle ab und hielt im Anschluss, im Nachsetzen aber machte Krajinovic den Sack zu.Mitentscheidend die Quote beim zweiten Aufschlag: Krajinovic machte zu 56 Prozent den Punkt, wenn er über das zweite Service musste, Kohlschreiber nur zu 38 Prozent.

"Ich denke, ich habe das Match kontrolliert. Aber er hat sich gesteigert. Ich bin froh, dass ich im dritten Satz gewonnen habe", sagte Krajinovic im Anschluss.

Er trifft damit im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen dem topgesetzten Stefanos Tsitsipas und Dominik Koepfer. Die beiden spielen das dritte Match des Tages.