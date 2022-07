tennisnet.com › WTA › WTA Hamburg European Open

Hamburg European Open: Siniakova nimmt an zwei gesetzte Kasatkina raus

Die erste große Überraschung bei den Hamburg European Open gab's bereits am Sonntag.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.07.2022, 21:09 Uhr

© Getty Images Katerina Siniakova

Katerina Siniakova nämlich schlug hier die an Position zwei gesetzte Daria Kasatkina am Eröffnungstag der Hauptfeldspiele der Damen: 6:2, 2:6, 6:4 hieß es am Ende für die Tschechin, im Einzel "nur" auf Rang 93 notiert (im Doppel ist sie Weltranglisten-3.). Kasatkina war als Weltranglisten-12. als klare Favoritin gestartet. Vor allem nach ihren Auftritten in Roland Garros, wo sie das erste Halbfinale bei einem Major erreicht hatte.

Zuletzt war Kasatkina allerdings zum Zusehen verdammt, in Wimbledon waren russische Spielerinnen vom Turniergeschehen ausgeschlossen.

Erfreulich aus deutscher Sicht: der Auftritt von Sabine Lisicki, die sich ebenfalls am Sonntag mit einem Sieg im Quali-Finale den Einzug ins Hauptfeld sicherte. Dort trifft sie auf Aleksandra Krunic.

Am Montag unter anderem im Einsatz: Eva Lys gegen Maria Carle, Andrea Petkovic gegen Tamara Korpatsch und Nastasja Schunk gegen Aliaksandra Sasnovich.

