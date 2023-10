Hamburg Ladies & Gents Cup: Oscar Otte gibt Comeback

Am Sonntag beginnt die zweite Auflage des Hamburg Ladies & Gents Cup und die bereits topbesetzten Felder des Combined Events gewinnen nach der Bekanntgabe der Wildcards noch an Attraktivität. Sein Comeback gibt dabei Oscar Otte.

Beim ATP-Challenger-Tour-Turnier der Herren werden mit Oscar Otte (Köln/ATP 212), Rudolf Molleker (Oranienburg/ATP 219) und Marvin Möller (Hamburg/ATP 373) drei weitere deutsche Akteure im Hauptfeld teilnehmen.

Otte hatte sich beim Rasenklassiker in Wimbledon im Juli am Knie verletzt, musste sich einem Eingriff unterziehen und konnte seitdem an keinem Turnier teilnehmen. Bei dem 30-jährigen Rheinländer war bereits vor einem Jahr eine Arthroskopie am Innenmeniskus vorgenommen worden. Durch diese Verletzungsprobleme ist Otte auf Weltranglistenplatz 212 abgerutscht. Im Juni 2022 hatte er noch Rang 36 belegt. Das Turnier in Hamburg stellt somit den Beginn des Comebacks für den deutschen Davis-Cup-Spieler dar, der bereits fünf Erfolge auf der ATP-Challenger-Tour verbuchen konnte.

Molleker, dessen Stern 2017 am Rothenbaum aufgegangen ist, als er sich als 16-jähriger durch die Qualifikation in sein erstes ATP-Hauptfeld kämpfte, wird versuchen, in der Hansestadt seine bisher erfolgreiche Saison weiter fortzusetzen. Der gebürtige Ukrainer konnte beim Turnier im tschechischen Prag im August seinen zweiten Challenger-Turniersieg feiern.

Lokalmatador Möller, der beim Hamburger Tennis-Verband trainiert, ist bereits voller Enthusiasmus. „Ich freue mich natürlich sehr in Hamburg direkt im Hauptfeld starten zu können. Gerade in der Halle, wo ich früher schon unglaublich viele Stunden verbracht habe, ist es immer etwas Besonderes und Schönes auch ein Turnier zu spielen“, sagt Möller.

„Ich möchte meine gute Form der letzten Wochen beibehalten und weiterhin gutes und aggressives Tennis spielen. Was dann nachher als Resultat rauskommt werden wir sehen.“

In der Qualifikation werden Louis Wessels (Bielefeld/ATP 333), Tom Gentzsch (Duisburg/ATP 721), John Sperle (Pulheim/ATP 959) und Noel Larwig (Kiel) an den Start gehen. Für das Doppelhauptfeld erhielten Jakob Schnaitter und Mark Wallner eine Wildcard.

Nachwuchshoffnung Stusek startet erneut in Hamburg

Beim ITF-World-Tennis-Tour-W60-Turnier der Damen gibt es ein Wiedersehen mit dem deutschen Top-Talent Julia Stusek (Mannheim/WTA 749). Die 15-jährige war bereits im vergangenen Jahr beim Hamburg Ladies & Gents Cup am Start, kämpfte sich erfolgreich durch die Qualifikation und konnte mit dem Zweisatzerfolg über die Rumänin Arina Gabriela Vasilescu ihren ersten Erfolg in einem Hauptfeld auf dem Pro-Circuit verzeichnen, ehe sie in der zweiten Runde an Ella Seidel nur knapp in drei Sätzen scheiterte.

Ana Gabric (Kirchheim unter Teck/WTA 485), Tessa Brockmann (Kaltenkirchen) und Eliessa Vanlangendonck (Belgien/WTA 629) komplettieren das Wild-Card-Quartett.Carolin Raschdorf (Essen/

WTA 1108), Mariella Thamm (Mannheim), Karla Bartel (Leverkusen) und Phillippa Preugschat (Hamburg) werden in der Qualifikation an den Start gehen. Tessa Brockmann und Eliessa Vanlangendonck erhalten zudem eine Wildcard für den Doppelwettbewerb.

Spitzentennis zum „Nulltarif“

Der Hamburg Ladies & Gents Cup ist ein in Deutschland einmaliges „Combined Event“ und umfasst ein ATP-Challenger der Kategorie 50 für die Männer (Preisgeld: 36.000 Euro) sowie ein ITF-World-Tour-W60-Event für die Frauen, das mit 60.000 US-Dollar (umgerechnet rund 57.000 Euro) dotiert ist.



Der Eintritt ist an allen Turniertagen kostenlos. Veranstaltungsort ist die HTV-Verbandshalle (Bei den Tennisplätzen 77, 22119 Hamburg).