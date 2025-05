Hamburg Open: Jannik Sinner sagt Start ab, Alexander Zverev nimmt Wildcard an

Alexander Zverev wird dank einer Wildcard bei den Bitpanda Hamburg Open aufschlagen. Zudem gaben die Organisatoren einige schmerzhafte Absagen bekannt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 16:26 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner sagte seinen Start ab, Alexander Zverev kommt

Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev wird in der kommenden Woche etwas überraschend doch bei den Bitpanda Hamburg Open spielen. Wie die Veranstalter am Freitagnachmittag mitteilten, nahm der aktuelle Weltranglistenzweite eine A+ Wildcard an, die ihm den kurzfristigen Start beim prestigeträchtigen ATP-500-Turnier ermöglicht.

“Ich freue mich sehr, wieder nach Hamburg zu kommen. Jeder weiß, wie viel dieser Ort für mich bedeutet – Hamburg ist meine Geburtsstadt, hier habe ich mit dem Tennisspielen angefangen und hier habe ich auch die Wildcard für mein erstes ATP-Turnier erhalten. Besonders freue ich mich auf die Fans am Rothenbaum, die mich hier immer auf ganz besondere Weise unterstützen", wurde Zverev zitiert.

Neben Sinner fehlen weitere Stars

Zverev konnte das Turnier in Hamburg 2023 gewinnen, im Vorjahr verlor er das Finale gegen Arthur Fils im Tiebreak des dritten Satzes. In dieser Saison will sich der 28-Jährige, der zuletzt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom im Viertelfinale an Lorenzo Musetti scheiterte, in der Hansestadt den Feinschliff für die French Open holen.

Für die deutschen Tennisfans gab es am Freitag allerdings auch schlechte Nachrichten: Der Weltranglistenerste Jannik Sinner sagte seinen Start in Hamburg ebenso kurzfristig ab wie Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Tommy Paul und Musetti. Der erste Hauptfeld-Tag in Hamburg steigt am Sonntag, einen Tag später wird Zverev ins Turniergeschehen eingreifen.