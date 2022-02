Happy Birthday! Michael Chang wird heute 50 Jahre alt

Michael Chang, bis heute jüngster Einzel-Sieger eines Grand-Slam-Turniers bei den Männern, feiert am heutigen Dienstag seinen 50. Geburtstag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2022, 19:38 Uhr

© Getty Images Michael Chang, French-Open-Champion 1989

Wer im Alter von 16 Jahren sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnt, der darf mit Fug und Recht davon ausgehen, dass dieser Coup nicht der letzte seiner Karriere bleiben würde. Schon gar nicht, wenn dieser Triumph so zustande gekommen ist, wie jener von Michael Chang 1989 in Roland Garros. Dort konnte der US-amerikanische Teenager zunächst Ivan Lendl den letzten Nerv ziehen, unter anderem mit Aufschlägen von unten. Im Endspiel musste sich dann Stefan Edberg dem Neuankömmling geschlagen geben, es sollte Edbergs einzige Chance auf einen Titel auf Pariser Sand bleiben.

Michael Chang erspielte sich noch eine weitere: 1995 stand er im Finale Thomas Muster gegenüber, unterlag dem Steirer aber in drei Sätzen. Muster hatte Change auch schon bei der legendären Davis-Cup-Begegnung zwischen Österreich und den USA 1990 im Wiener Praterstadion besiegt, Chang nahm im entscheidenden fünften Match Revanche, besiegte Horst Skoff und zog mit den USA ins Endspiel ein.

Chang mit 32 Karriere-Titeln

Chang erreichte noch zwei weitere Grand-Slam-Endspiele, beide im Jahr 1996: bei den Australian Open verlor er gegen Boris Becker, bei den US Open gegen Pete Sampras. Zwischen 1988 und 2000 gewann Michael Chang insgesamt 32 Turniere auf der ATP-Tour, den ersten in der Halle in San Francisco gegen Johan Kriek, den letzten in Los Angeles im Endspiel gegen Landsmann Jan-Michael Gambill.

Nach seiner aktiven Karriere zeigte sich Michael Chang auch als Coach auf der ATP-Tour. Aber auch ihm gelang es nicht, Kei Nishikori zu einem Major-Titel zu führen. Heute feiert Chang seinen 50. Geburtstag.