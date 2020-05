Happy Birthday, Nole - Novak Djokovic wird heute 33

Branchenführer Novak Djokovic feiert heute seinen 33. Geburtstag. Im Jahr 2020 ist der Mann aus Belgrad noch unbesiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2020, 22:18 Uhr

© GEPA Pictures Novak Djokovic wird heute 33 Jahre alt

Novak Djokovic hat sich in den vergangenen Tagen schön langsam wieder in den Trainingsbetrieb begeben. Wie man es nicht nur vom Serben gewohnt ist, durften die Fans an einigen Sequenzen der Übungseinheiten des Branchenprimus in seinem spanischen Domizil in Marbella teilhaben.

Interessant dabei vielleicht, dass sich Djokovic Asche als Untergrund ausgesucht hat. Vielleicht, weil er davon ausgeht, dass die Wiederaufnahme des professionellen Spielbetriebs auf diesem Geläuf erfolgt? Vielleicht, um die Gelenke ein wenig zu schonen? Vielleicht aus Mangel an Alternativen?

Warum auch immer: Am heutigen Freitag feiert Novak Djokovic seinen 33. Geburtstag, von einer Kalorienbombe in Form einer mächtigen Geburtstagstorte ist beim asketischen Weltranglisten-Ersten nicht auszugehen. Mit 33 Jahren war ein Björn Borg schon längst in Tennisrente, auch Andy Roddick hatte sich in jenem Alter schon auf das Leben abseits des Courts konzentriert. Nicht so Novak Djokovic, dem die Corona-Pandemie nicht gerade in die Karten gespielt hat: von 18 Matches im laufenden Jahr hat der Jubilar ebenso viele gewonnen, nur zweimal hatte er wirklich Sorgen, den Court nicht als Sieger zu verlassen.

Djokovic 2020 nur in zwei Matches mit Problemen

Zunächst im Endspiel der Australian Open, als Dominic Thiem im vierten Durchgang bei 2:1-Satzführung auf dem Weg in Richtung erstem Grand-Slam-Erfolg schien. Und im Halbfinale von Dubai, als Gael Monfils zwei Matchbälle nicht verwerten konnte. Ansonsten hat Nole 2020 eine weiße Weste, wäre wohl auch in de French Open, die an diesem Sonntag hätten beginnen sollen, als mindestens Mitfavorit gegangen.

Wie viele Major-Titel Djokovic noch holen wird? Das hängt auch von der Konkurrenz ab. Und von den Umständen, unter denen die ATP-Tour zurückkehrt. Die Zahl 33 spielt im Leben von Novak in Sachen Turniertennis schon länger keine Rolle mehr: Seinen 33. Titel überhaupt gewann der Mann aus Belgrad 2012 in Shanghai, seinen 33. ATP-Masters-1000-Triumph feierte er vor Jahresfrist in Madrid. Aber wiewohl Novak Djokovic alles zuzutrauen ist: Auf 33 Grand-Slam-Erfolge wird er wohl nicht kommen. Stand heute würden ihm aber ohnehin schon 21 genügen, um als erfolgreichster Spieler aller Zeiten in die Annalen einzugehen.