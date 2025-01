Harsche Kritik: Andy Roddick wirft Nick Kyrgios „Heuchelei“ vor

Nachdem Nick Kyrgios zuletzt wieder zahlreiche unnötige Sticheleien ausgeteilt hat, hält mit Andy Roddick nun ein Großer der Tenniswelt dagegen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 06:39 Uhr

© Getty Images Andy Roddick ist kein großer Fan von Nick Kyrgios' Social Media-Postings

Kyrgios' Sticheleien gegen Jannik Sinner sind (seit Bekanntwerden des positiven Dopingtests des Italieners) fast schon zur lästigen Gewohnheit geworden. Unrühmlicher Tiefpunkt war zuletzt eine verbale Attacke des Enfants terribles gegen den 16-Jährigen Cruz Hewitt, da dieser doch tatsächlich gewagt hatte, mit Sinner zu trainieren und danach auch noch ein Bild von der Trainingssession zu posten.

Nun hat sich mit Andy Roddick ein ehemaliger Grand Slam-Sieger und Weltranglistenerster in der Causa zu Wort gemeldet. Und dieser geht hart mit Kyrgios ins Gericht: “Eigentlich hatte ich beschlossen, mich zurückzuhalten, weil es ja so ist, dass er Likes will. Im Moment ist er ein Tennis-Influencer. Er lebt für Likes und er lebt von den Kommentaren. Was mich jedoch stört, ist die Heuchelei, mit der er sich aussucht, wann er über andere urteilt, während er gleichzeitig erwartet, dass man den Kontext seiner Kommentare versteht – zuletzt gegenüber Cruz Hewitt, der mit Jannik Sinner trainiert hat.”

Roddick nimmt Hewitt in Schutz

Besonders sauer stößt Roddick auf, dass Kyrgios einen unbescholtenen 16-Jährigen in die Causa involviert hat: “Stellen Sie sich vor, Sie sind fast 30 Jahre alt und lesen die Kommentare eines 16-Jährigen, der gegen den besten Spieler der Welt gespielt hat. Das ist ein großer Moment für ihn und er hat einfach ein Bild gepostet. Und dann schreibt dieser Typ in die Kommentare und alles dreht sich um ihn selbst. Es ist lächerlich.”

Bleibt zu hoffen, dass die wohl auch in Zukunft unvermeidbaren Sticheleien Kyrgios' auf immer mehr prominenten Gegenwind stoßen.