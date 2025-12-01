Hat Danielle Collins ihren Mr. Right gefunden?

Kürzlich veröffentlichte Danielle Collins in einer Dating-App als Single ihr Anforderungsprofil an einen potenziellen Lebenspartner. Wie es aussieht, scheint die US-amerikanische Profispielerin trotz anspruchsvoller Kriterien einen ernsthaften Kandidaten gefunden zu haben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.12.2025, 13:58 Uhr

© Getty Images Danielle Collins scheint bei der Partnersuche einen Erfolg verbuchen zu können.

Als angepasste Profispielerin wird Danielle Collins den Tennisfans eher nicht in Erinnerung bleiben. Die US-Amerikanerin provoziert gerne mal mit Aktionen auf dem Platz, so auch bei den diesjährigen Australian Open, wo sie sich im Zweitrunden-Match gegen die Australierin Destanee Aiava den Unmut der einheimischen Zuschauer zuzog und kräftig ausgebuht wurde. Auch abseits des Courts polarisiert die 31-jährige, gerade auch auf Pressekonferenzen, immer wieder mit markigen Aussagen.

Auch mit ihrem Liebesleben sorgt die ehemalige Nr. 4 der Welt für ordentlich Gesprächsstoff. Nachdem sie sich 2024 von ihrem Partner Bryan Kipp getrennt hatte, den sie in London während des Wimbledon-Turniers kennengelernt hatte, ohne dass dieser etwas von ihrer Tennis-Karriere wusste, sah sich die vierfache WTA-Titelträgerin nun wieder bereit für eine neue Partnerschaft.

© Danielle Collins / Instagram

Und so offenbarte sie mit ihrer extrovertierten und deutlichen Herangehensweise in einer Dating-App, wie sie mit einem Screenshot in Instagram veröffentlichte, welche künftige Lebensform sie als „Trad Wife“ zuhause anstrebt und welche hoch angesetzten Kriterien ihr Zukünftiger zu erfüllen habe. Von ihrem Zukünftigen erwartet Collins, dass dieser größer als sie sei, mit Familienwunsch und finanziell unabhängig, was mit Kontoauszügen zu belegen sei.

Wie es nun aufgrund eines Instagram-Posts aussieht, hat die Suche der aktuellen Weltranglisten-64. anscheinend zum Ziel geführt: „Ich treffe jemanden, wir waren schon acht oder neun Mal exklusiv aus, und es ging alles ziemlich schnell. Bis jetzt läuft alles super.“

Auch ihre aufgeführten Kriterien sieht sie bei ihrem neuen Mr. Right erfüllt: „Er kennt sich nicht mit Tennis aus, hat blaue Augen, arbeitet im Finanzwesen und hat gerade seine eigene Firma gegründet.“

Dennoch ist sich Collins bewusst, dass ihre neu gefundene Liebe auf einen harten Prüfstand gestellt wird: „Ich hoffe, es klappt. Ich bin eine ziemlich temperamentvolle Frau, nicht jedermanns Sache. Mal sehen, ob er damit klarkommt. Ich habe eine starke Persönlichkeit und kann schon mal eine kleine Diva sein, wie viele auf dem Platz gesehen haben.“