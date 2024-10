Hat Novak Djokovic in Shanghai wirklich "aufgegeben"?

Die Niederlage von Novak Djokovic im Finale von Shanghai gegen Jannik Sinner wirkt weiter nach. Ein Landsmann von Sinner und Ex-French-Open-Champion hat nur noch Mitleid für den Serben übrig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 21:52 Uhr

© Getty Images

Die Niederlage von Novak Djokovic gegen Jannik Sinner als endgültige Wachablösung?. Adriano Panatta, ehemaliger French-Open-Champion und Landsmann von Sinner, scheint das so zu sehen. Panatta will in dem Match ausgemacht haben, dass der 24-fache Grand-Slam-Sieger Djokovic in dem Match „aufgegeben“ habe.

Panatta: “Eine Stunde lang gut gespielt”

„Er hat eine Stunde lang gut gespielt“, sagte Panatta, einst die Nummer 4 der Welt, in einem Interview mit dem *Corriere dello Sport*. Im zweiten Satz sah er den serben im Vergleich zu Sinner gar nicht mehr wettbewerbsfähig: „Nach dem ersten Satz war es kein richtiges Match mehr. Ich denke, Djokovic hat aufgegeben.“

Panatta führte weiter aus, dass ein Spieler mit der Klasse Djokovic sich nicht erlauben könne, „den Platz so zu verlassen. Er hat eine ordentliche Tracht Prügel kassiert. Djokovic tut mir leid. Ich bewundere ihn eigentlich sehr. Mir wird zwar oft unterstellt, dass ich ihn nicht so sehr mag, aber das stimmt nicht. Ich habe Federer mehr geliebt, aber Djokovic steht dem in nichts nach.“