"Hatte diesen Schmerz noch nie" - Verletzungssorgen bei Jannik Sinner

Jannik Sinner verlor beim ATP-250-Turnier in Montpellier in der ersten Runde. Viel größere Sorgen dürfte dem 19-Jährigen aber eine Rückenverletzung bereiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2021, 18:43 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen

Jannik Sinner erlebte in seiner noch jungen Karriere wohl schon deutlich angenehmere Tage als den 24. Februar 2021. Zwar gewann der Italiener im französischen Montpellier gegen Aljaz Bedene den ersten Satz, die Durchgänge zwei und drei musste der Youngster allerdings abgeben und somit eine Erstrundenniederlage einstecken.

Deutlich schmerzhafter als die 6:3, 2:6 und 6:7 (3)-Niederlage dürften aber die Rückenprobleme sein, mit denen Sinner im Tiebreak des letzten Satzes zu kämpfen hatte. Immer wieder griff sich der Weltranglisten-34. an den unteren Teil des Rückens, beim Seitenwechsel nahm er sogar ein Medical Timeout in Anspruch. "Ich hatte diesen Schmerz noch nie", teilte Sinner dem Physiotherapeuten vor Beginn der Behandlung mit.

Sinner mit vollem Programm

Der Südtiroler konnte die Partie zwar beenden, gewann in der Kurzentscheidung bei seinem eigenen Aufschlag jedoch keinen Punkt. Aufgrund der Niederlage riss bei Sinner zudem eine starke Erfolgsserie: Der 19-Jährige hatte seine beiden vorangegangenen ATP-250-Events in Melbourne bzw. Sofia jeweils mit einem Turniersieg abgeschlossen.

Sollten die Rückenprobleme nicht allzu gravierend sein, wird Sinner in der kommenden Woche beim ATP-500-Turnier in Rotterdam an den Start gehen. Danach sind Auftritte in Marseille und Dubai geplant, ehe in Miami das erste ATP-Masters-1000-Event des Jahres auf dem Programm steht.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier