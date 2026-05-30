HEAD-Manager Max Defregger: "Die SQUARED-Serie ist konsequent spielerfreundlich"

Was zeichnet die SQUARED-Serie von HEAD aus? Max Defregger, Global Senior Product Manager von HEAD, gibt Auskunft.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2026, 20:17 Uhr

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© HEAD SQUARED - die neue Schlägerserie von HEAD

Was war die ursprüngliche Idee hinter dem Squared Racket?

Von Beginn an ging es darum, Tennis für möglichst viele Menschen leichter und spaßiger zu machen. Bei Squared haben wir daher nicht bei Materialtrends gestartet, sondern bei einer einfachen Frage: Was brauchen Spielerinnen und Spieler wirklich? Die Antwort war ein Schläger, der leicht zu schwingen ist, schnell Zugang zu Power und Kontrolle gibt, dadurch Selbstvertrauen aufbaut und dabei komfortabel bleibt. Squared passt außerdem zu einem klaren Trend: mehr Lifestyle, mehr Leichtigkeit, mehr Freude am Spiel, ohne die typische HEAD-Performance zu vernachlässigen.

Welche spieltechnischen Benefits bringt Squared im Vergleich zu traditionellen Rackets?

Squared ist konsequent auf eine spielerfreundliche Handhabung ausgelegt. In Analysen der Muskelaktivität haben wir gesehen: Je niedriger der Balancepunkt, desto geringer die benötigte Muskelarbeit. Das bedeutet weniger Ermüdung, potenziell geringeres Verletzungsrisiko und eine höhere Manövrierbarkeit. In der Praxis führt das oft dazu, dass Spieler freier schwingen, den Ball früher treffen und dadurch mehr Power und gleichzeitig mehr Kontrolle abrufen. Der Balancepunkt von 295 mm ist in diesem Kontext ein echtes Statement und macht Squared spürbar anders.

© HEAD Global Senior Product Manager Max Defregger von HEAD gibt Antworten

Welche große technische Besonderheit bringt HEAD Squared?

Neben der besonderen Balance wollten wir den Komfort auf ein neues Level bringen. Dafür haben wir die Bauweise neu gedacht: Statt das „Herzstück“ klassisch über zusätzliche Laschen anzubinden, nutzt Squared eine Dual Tube Technologie: einen zweiten Hauptschlauch, der die Verbindung zwischen Hauptsaiten und Hand direkter und stabiler macht. Zusätzlich ist dieser zweite Schlauch mit selbst-expandierendem Schaum gefüllt, der unerwünschte Vibrationen effektiv filtert. Ergebnis: mehr Komfort, ruhigeres Schlaggefühl und mehr Spielspaß.

Welche technischen oder materialbezogenen Herausforderungen gab es bei der Entwicklung?

Ein extrem niedriger Balancepunkt hat einen Nachteil: Im Schlägerkopf steht weniger Masse zur Verfügung – und damit wird es schwieriger, Stabilität und ein gutes Kopfgefühl zu sichern. Unsere Lösung war der Einsatz von Torayca™ T800S Carbonfaser, die steifer ist und uns erlaubt, trotz der Balance ein stabiles, kontrolliertes Kopfverhalten zu realisieren. Wichtig war dabei die Feinabstimmung: Im Tennis bedeutet „leichter und steifer“ nicht automatisch „besser“ – ein Schläger muss immer als Gesamtsystem auf unterschiedliche Spielertypen abgestimmt werden.

© HEAD Mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Freude am Tennis - mit dem neuen SQUARED von HEAD

Für welche Spielertypen wurde das Squared Racket primär entwickelt? Würden Sie sagen, dass HEAD hier eher eine echte Innovation oder eher eine Nischenidee auf den Markt bringt?

Das Squared Racket wurde primär für Spielerinnen und Spieler entwickelt, die mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Freude am Tennis haben möchten – also vor allem für Einsteiger und Hobbyspieler, die eine natürliche, entspannte Technik spielen wollen. Durch das besondere Rahmenkonzept unterstützt Squared eine gelenkschonende Schlagbewegung, bietet gleichzeitig ein spürbar hohes Power-Level und erleichtert sauberes Treffen – ohne dass man dafür jahrelang an Technikdetails feilen muss. Genau deshalb ist es für eine sehr breite Zielgruppe interessant: vom Wiedereinsteiger bis zum ambitionierten Freizeitspieler. Wir sehen sogar, dass Juniorinnen und Junioren damit auf hohem Niveau sehr gut zurechtkommen.

Ob Innovation oder Nische? Ich würde Squared klar als echte Innovation einordnen – eine der spannendsten Schläger-Neuheiten der letzten zehn Jahre, weil sie nicht nur für Spezialisten gedacht ist, sondern für die breite Masse echte spürbare Vorteile liefern kann. Vereinfacht gesagt: Besonders attraktiv ist es für Spielerinnen und Spieler ab ITN über 4.5 (Österreich) bzw. mit zweistelliger LK (Deutschland) – also genau dort, wo die meisten Tennisbegeisterten zu Hause sind.



Vor ein paar Wochen hatten wir in unserer Community zum Produkttest aufgerufen und sind gespannt auf das Feedback aus der Praxis. Besonders interessant wird sein, ob sich die Eindrücke unserer Tester und Testerinnen mit der Einschätzung von HEAD decken - und ob sie SQUARED-Serie hält, was sie verspricht.