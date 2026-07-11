Heliovaara und Patten holen zweiten Doppel-Titel in Wimbledon

Harri Heliovaara und Henry Patten haben zum zweiten Mal nach 2024 den Doppel-Titel in Wimbledon gewonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 15:59 Uhr

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© Getty Images Harri Heliovaara und Henry Patten haben in Wimbledon erneut zugeschlagen

Das finnisch-britische Doppel setzte sich am Samstag auf dem Centre Court 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) gegen Marcelo Arévalo aus El Salvador und seinem kroatischen Partner Mate Pavic durch. Heliövaara und Patten hatten bereits 2024 im All England Club triumphiert, im vergangenen Jahr gewannen sie zudem die Australian Open.

Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz/Tim Pütz war im Halbfinale an Arévalo und Pavic gescheitert. Der Profi aus El Salvador hatte am Donnerstag den Titel im Mixed an der Seite der früheren lettischen French-Open-Einzelsiegerin Jelena Ostapenko gewonnen.

Hier das Doppel-Tableau in Wimbledon