Wimbledon 2026: Jetzt ist Jannik Sinner wieder voll da!

Jannik Sinner ist zum zweiten Mal in Folge in das Endspiel von Wimbledon eingezogen. Und scheint beim Drei-Satz-Erfolg gegen einen müden Novak Djokovic auch wieder seinen Rhythmus gefunden haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 21:46 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner steht erneut im Finale von Wimbledon

Kaum zu glauben bei der Dominanz, die Jannik Sinner von Beginn des Turniers in Indian Wells bis zum - ja - schockierenden Ausscheiden gegen Juan Manuel Cerundolo in Roland-Garros gezeigt hat, aber: Am morgigen Sonntag bestreitet der Weltranglisten-Erste tatsächlich erst sein erstes Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier in der laufenden Saison. Und wie es scheint, hat Sinner nun auch spielerisch wieder in die Spur gefunden.

Schon klar: Novak Djokovic waren beim gestrigen 6:4, 6:4, 6:4 für Sinner die Anstrengungen seiner Partie gegen Félix Auger-Aliassime deutlich anzumerken. Da hat auch der zusätzliche Ruhetag nicht viel geholfen. Ab Mitte des zweiten Satzes musste der serbische Großmeister immer mehr Risiko nehmen, Sinner spielte dagegen auf richtig hohem Level durch.

Ist Sinner gegen Zverev der Favorit?

Dabei besonders beeindruckend: Die Aufschlagleistung des Südtirolers. Der lediglich einen einzigen Breakball zuließ, diesen aber mit einem Ass parierte. Das Service hat andererseits in Wimbledon 2026 auch in den bisherigen Matche von Sinner gut funktioniert. Die sonst so unwiderstehlichen Grundschläge nicht. Gegen Novak Djokovic aber ging Sinner nicht nur jede Cross-Rallye mit der Rückhand mit, sondern wechselte auch fast nach Belieben die Richtung. Das versuchte Djokovic auch - allerdings mit weniger Erfolg als der Titelverteidiger.

Dessen Turnier hat mit dem Fünf-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic eher so semi begonnen, der große Aufreger war ja der blutige Schuh, der von einer defekten Zehe herrührte. Auch danach hat Sinner nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Aber das musste er auch nicht.

Ist Jannik Sinner damit im Endspiel gegen Alexander Zverev der Favorit? Die deutsche Nummer eins wird das sicher so sehen, Zverev hatte das ja auch während der letzten Tage immer wieder betont. Nach der Leistung gegen Novak Djokovic muss man aber wohl sagen: Jetzt hat dieser Status für Jannik Sinner auch sportlich wieder seine Berechtigung.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon



