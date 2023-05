Heute anno dazumal: Roger Federer stoppt Rafael Nadals Siegesserie

Unfassbare 81 Matches in Folge blieb Rafael Nadal zwischen 2005 und 2007 unbesiegt. Bis Roger Federer in Hamburg das Stoppschild hochhielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2023, 18:49 Uhr

© Getty Images Roger Federer konnte Rafael Nadal auf Sand nur zweimal bezwingen

Wir wollen uns nun nicht beschweren über den aktuellen Zustand im Männertennis. Schließlich erleben wir gerade einen beinahe historischen Umbruch mit Novak Djokovic als einzige Verbliebenem der großen Legenden, die mit den Jungen noch mithalten können und wollen. 2007 war Djokovic selbst noch einer dieser jungen Wilden, die großes Potenzial und Ambitionen zu vereinen suchten.

Der spannendste Zweikampf jenes Jahres war aber schon jener zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Der Schweizer, ein paar Lenze älter als sein spanischer Rivale, hatte da noch die Hegemonie über den Rasen in Wimbledon und die Hartplätze in Flushing Meadows. Auf Sand aber war Nadal eigentlich unbesiegbar. Unfassbare 81 Matches in Folge hatte der Linkshänder auf der Terre Battue gewonnen - bis zum 20. Mai 2007.

Federer schlägt Nadal nur zweimal auf Sand

Da gabe es nämlich im Endspiel von Hamburg ein 6:2, 0:6 und 2:6 gegen Federer. Es war der erste von nur zwei Siegen von Roger Federer gegen Rafael Nadal auf Sand, der zweite sollte 2009 im Endspiel von Madrid folgen. Der Coup in Hamburg, damals übrigens noch Austragungsort einer ATP-Masters-1000-Turniers, sollte Federer in Roland Garros auch in jenem Jahr nichts helfen: Wie üblich holte sich Rafael Nadal auch 2007 das Championat in Paris, Federer konnte sich im Endspiel von Wimbledon noch einmal revanchieren.

Nadals fantastische Siegesserie begann 2005 - nachdem er in Valencia gegen den Russen Ivan Andreev glatt in zwei Sätzen verloren hatte. In jenem Zeitraum holte Rafael Nadal zwölf Titel auf Sand - darunter zweimal die French Open. Die Niederlage in Hamburg vor heute 16 Jahren konnte er deshalb wohl einigermaßen gut verschmerzen.