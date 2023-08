Heute vor 20 Jahren: Kim Clijsters wird erstmals Nummer eins der Welt

Ein bisschen Tennis-Historie: Am 11. August 2003, also vor genau 20 Jahren, schaffte es Kim Clijsters erstmals an die Spitze der WTA-Weltrangliste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.08.2023, 11:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Kim Clijsters im Jahr 2003

Comebacks sind ja gerade groß in Mode, siehe dazu den Wiedereinstieg von Caroline Wozniacki auf der WTA-Tour in Montreal oder auch die avisierten Rückkehrerinnen Angelique Kerber oder Naomi Osaka, die sich 2024 wieder im professionellen Tennis versuchen wollen. Von Kim Clijsters sind derartige Ambitionen nicht mehr zu erwarten, die mittlerweile 40-Jährige hat es ja schon im Jahr 2020 versucht. Mit überschaubarem Erfolg.

Was nichts daran ändert, dass Clijsters eine grandiose Karriere hingelegt hat. Vier Grand-Slam-Titel im Einzel, zwei im Doppel, das ist aller Ehren wert. Und natürlich darf auch ein Meilenstein nicht unerwähnt bleiben, nämlich das erreichen der Spitzenposition in den WTA-Charts. Dies gelang Kim Clijsters erstmals am 11. August 2003, also vor exakt 20 Jahren.

Clijsters gewinnt drei Mal die US Open

Einen Tag zuvor hatte die Belgierin Lindsay Davenport im Endspiel des Turniers von Los Angeles besiegt, ein Event, das schon längst nicht mehr im Tour-Kalender aufscheint. Clijsters hatte das Jahr 2003 mit dem Titel in Sydney gestartet, später sollten auch jene in Indian Wells und Rom folgen. Bei den Majors reichte es in Australien zum Halbfinale (Niederlage gegen Serena Williams), bei den French Open zum Endspiel (das Clijsters gegen Justine Henin glatt verlor) und in Wimbledon wieder zur Vorschlussrunde, wo sie gegen Venus Williams ausschied.

Mit dem Triumph in Los Angeles stand Clijsters aber dann doch ganz oben. Mit dem kleinen Makel behaftet, bis dorthin kein Major gewonnen zu haben. Das holte sie dann 2005 bei den US Open nach, wo sie auch 2009 und 2010 gewinnen sollten. Den letzten Grand-Slam-Titel im Einzel gewann Kim Clijsters dann 2011 bei den Australian Open.