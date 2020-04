Hilfsfond für Tennisprofis nimmt Form an

Die großen Tennis-Organisationen ITF, WTA, ATP und die Grand-Slam-Turniere wollen die schlechter klassierten Spieler in den Weltranglisten mit einer Einmalzahlung unterstützen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2020, 09:21 Uhr

© GEPA Pictures Matthias Bachinger und Lucas Miedler können mit Unterstützung rechnen

Tja, was soll sich also Filippo Baldi denken? Da liegt er in der ATP-Weltrangliste auf Position 249, kommt allerdings vorerst nicht in den Genuss einer einmaligen Unterstützung durch die großen Organisationen ITF, WTA, ATP und die Grand-Slam-Turniere. Der erste Spieler, der mit 10.000.- US Dollar Soforthilfe planen darf, ist der Deutsche Daniel Masur, die ATP-Nummer 250. Bei den Frauen schaut die Norwegerin Ulrikke Eikeri durch die Finger - Daria Gavrilova kommt als WTA-Nummer 250 in den Genuss der Subvention.

Insgesamt sollen neun Millionen US Dollar an die Tennisprofis ausgeschüttet werden - für alle SpielerInnen, die derzeit zwischen den Rängen 250 und 700 klassiert sind. Was insofern bemerkenswert ist, als dass auch Profis wie der angesprochene Baldi wohl nicht auf ein Festgeldkonto nach Art des FC Bayern München zurückgreifen kann, um die Verdienstausfälle durch die Absage der ITF- und ATP-Turniere zu kompensieren.

Weitere Maßnahmen sind geplant - so sollen auch aus dem virtuellen Ersatzturnier für das kombinierte Event in Madrid ein paar Euro für die finanziell nicht so gut aufgestellten Profis abfallen. Bei einem Preisgeld von jeweils 150.000.- für die Frauen und Männer wird das aber wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.

Hier die deutschsprachigen Profis zwischen den Rängen 250 und 700

Frauen

Name Nation Platz Katharina Hobgarski GER 252 Conny Perrin SUI 255 Stephanie Wagner GER 270 Simona Waltert SUI 284 Susan Bandecchi SUI 285 Jule Niemeier GER 301 Julyette Steuer GER 361 Anna Zaja GER 120 Sarah-Rebecca Sekulic GER 418 Vivian Heisen GER 426 Caroline Werner GER 484 Laura Schäder GER 511 Karin Kennel SUI 514 Tayisiya Morderger GER 547 Yana Morderger GER 568 Romy Kölzer GER 576 Eva Lys GER 589 Nina Stadler SUI 591 Sabine Lisicki GER 595 Mira Antonitsch AUT 660 Lisa Ponomar GER 673 Valentina Ryser SUI 698

Männer