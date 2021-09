Hochdekoriertes Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi feiert Comeback

Nach einjähriger Auszeit aufgrund der Corona-Pandemie werden die Mubadala World Tennis Championships noch in diesem Jahr ihr Comeback feiern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.09.2021, 21:02 Uhr

© Getty Images In Abu Dhabi wird noch heuer die Weltelite aufschlagen

Vorbereitung ist alles. So also verwundert es nicht, dass die Mubadala World Tennis Championships Jahr für Jahr mit einem starken Teilnehmerfeld aufwarten können. Zu den Siegern in der jüngsten Vergangenheit zählen unter anderem Rafael Nadal und Novak Djokovic, auch Roger Federer gab sich in Abu Dhabi bereits die Ehre.

Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr wird das hochdekorierte Vorbereitungsturnier noch heuer sein Comeback feiern. Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, wird in Abu Dhabi vom 16. bis 18. Dezember gespielt werden. Geplant sind ein Herrenturnier mit sechs Teilnehmern sowie ein Dameneinzel.

"Seit ihrer Einführung haben die Mubadala World Tennis Championship bewiesen, dass sie bei den Menschen in Abu Dhabi und auf der ganzen Welt unglaublich beliebt sind. Daher ist es für uns ein ganz besonderer Moment, die Rückkehr in Anwesenheit von Fans ankündigen zu können", erklärte John Lickrish, CEO von Flash Entertainment.

Wie viele Zuschauer genau zugelassen sein werden, ist derzeit indes noch genauso offen wie die Frage, welche Spieler in Abu Dhabi an den Start gehen werden.