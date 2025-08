1000 Zuschauer am Finaltag! Yannick Hanfmann holt den Titel

Yannick Hanfmann ist der Sieger der platzmann open 2025. Der gebürtige Karlsruher setzte sich im Endspiel gegen den Niederländer Guy den Ouden 3:6, 6:2, 6:2 durch und feiert seinen ersten Titel seit fünf Jahren auf der Challenger Tour.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.08.2025, 21:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Curls en Vogue Yannick Hanfmann ist der Sieger der Platzmann Open 2025.

Zunächst mussten jedoch beide Finalisten am Vormittag noch im Halbfinale ran, das auf Grund der Wetterlage auf den Sonntag verschoben wurde. Hanfmann hatte dabei gegen den Schweden Olle Wallin keine Probleme und siegte nach zwei Sätzen. Auch Guy den Ouden siegte deutlich gegen Jerome Kym und durfte sich über sein viertes Challenger-Finale in diesem Jahr freuen.

Am Nachmittag startete dann vor ausverkauftem Center Court das Endspiel, in das vor allem der Niederländer mit einer starken Leistung startete. Schnell stand die Satzführung für den Ouden fest, doch der erfahrene Yannick Hanfmann biss sich anschließend in die Partie und konnte den zweiten Satz für sich entscheiden.

Hanfmann dreht Partie

Im dritten Durchgang spielte das Mitglied des deutschen Davis-Cup-Teams dann seine ganze Routine aus und dominierte den Schlagabtausch deutlich. Nach 1:44 Stunde Spielzeit erhob sich das Publikum nach dem verwandelten Matchball für Yannick Hanfmann.

Mit ca. 1000 Zuschauern am finalen Sonntag und über 6000 Besuchern an den acht Turniertagen enden die fünften platzmann open, die nach vier Jahren in Lüdenscheid erstmals in Hagen auf der Anlage beim TC Rot-Weiß ausgespielt worden sind.