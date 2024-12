Höchster Tennis-IQ? Nick Kyrgios lässt einmal mehr aufhorchen

Nick Kyrgios hält sich gemäß eigener Aussage für den intelligentesten Tennisspieler auf der Tour.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2024, 21:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images An Selbstvertrauen mangelt es Nick Kyrgios nicht

Um einen aufsehenerregenden Auftritt ist Nick Kyrgios ja nur selten verlegen. Und also ließ er in der “Lets Trot Show” einmal mehr mit einer kontroversen Ansage aufhorchen. Nämlich mit jener, dass er aus seiner Sicht der intelligenteste Tennisspieler auf der Tour sei. “Ich habe gegen Djokovic, Federer, Nadal und Murray gespielt. Ich habe einen höheren Tennis-IQ als sie”, meinte der Australier.

Wie Kyrgios das begründet? “Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte des Tennis jemand ohne Trainer ins Finale von Wimbledon geschafft hat.” 2022 hatte der ehemalige Weltranglistem-13. beim Rasenklassiker in London das Endspiel erreicht, dieses aber gegen Novak Djokovic in vier Sätzen verloren.

Der Grund für seine Aussage: Kyrgios wurde in der Show gebeten, den perfekten Tennisprofi zusammenzustellen. Auch beim Aufschlag wählte sich der 29-Jährige selbst, in den anderen fünf der insgesamt sieben Kategorien setzte er hauptsächlich auf die “Big Three”. Während Djokovic aus seiner Sicht über die beste Rückhand verfügt, hat Federer beim Slice die Nase vorn.

In puncto Vorhand und Fitness (ex aequo mit Lleyton Hewitt) fiel Kyrgios' Wahl auf Nadal, bei der Schnelligkeit setzte er mit Alex de Minaur auf einen Landsmann.

Anfang des kommenden Jahres will Kyrgios seinen gewohnt selbstbewussten Worten dann Taten folgen lassen. Der 29-Jährige kehrt nach seiner langen Verletzungspause in Brisbane auf die Tour zurück und wird anschließend auch bei den Australian Open an den Start gehen.