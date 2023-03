Hört, hört: Benoit Paire gewinnt ATP-Challenger-Event

Benoit Paire macht sportlich von sich reden: Der Franzose konnte in der Nacht auf Montag (MEZ) auf der ATP-Challenger-Tour triumphieren.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.03.2023, 12:59 Uhr

Benoit Paire hat für Schlagzeilen aus sportlicher Sicht gesorgt

Benoit Paire ist in Sachen Weltrangliste doch empfindlich zurückgefallen. Der Franzose, einst die Nummer 18 der ATP-Weltrangliste und dreifacher Titelträger, ist aktuell nur noch außerhalb der besten 200 Spieler der Welt zu finden. Was angesichts des fortgeschrittenen Alters - Paire wird in wenigen Wochen 34 - natürlich auch das Thema Karriereende zunehmend präsent macht beim Franzosen.

Damit scheint der 33-Jährige derzeit jedoch kaum etwas am Hut zu haben - ganz im Gegenteil. Beim ATP-Challenger-Event im mexikanischen Puerto Vallarta machte der Franzose vergangene Woche aus sportlicher Sicht von sich reden. Der Weltranglisten-209., als Nummer fünf gesetzt, zeigte eine gute Leistung und vor allen Dingen Kämpferqualitäten und gewann vier der fünf Spiele am Weg zum Titel im Entscheidungssatz. Im Endspiel am Sonntag besiegte Paire den Japaner Shmizu ebenfalls über die volle Distanz.

Paire mit schwachem Saisonstart

In dieser Woche versucht sich Paire nun in Phoenix, wo der Franzose beim topbesetzten Challenger durch die Qualifikationsmühlen gehen muss. Unter anderem sind Matteo Berrettini, Jiri Lehecka und Diego Schwartzman beim erstmals ausgetragenen ATP-Challenger-175-Event am Start. Eines von wenigen aufgewerteten Challenger-Turnieren im ATP-Kalender. Benoit Paire trifft in der Qualifikation auf den Schweizer Leandro Riedi.

Bisweilen war die Saison 2023 aus der Sicht von Benoit Paire indes nicht vom Erfolg verfolgt: Der Franzose verpasste die Qualifikation für die Australian Open deutlich und wusste auch bei seinem einzigen Auftritt auf der ATP-Tour beim Heim-Event in Marseille nicht zu überzeugen - Paire scheiterte bereits in der Qualifikationsrunde. Nun scheint der Knopf dem 33-Jährigen aber aufgegangen zu sein.