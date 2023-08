Holger Rune bringt Caroline Wozniacki auf Touren

Das Comeback von Caroline Wozniacki steht kurz bevor, die Vorbereitungen laufen. Hilfreich dabei: ein Training mit Landsmann Holger Rune.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 07:24 Uhr

© Twitter / @CaroWozniacki Caroline Wozniacki, Holger Rune

Am 8. August wird's ernst für Caroline Wozniacki, denn dann steht sie erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder auf dem Matchcourt. Am kommenden Dienstag nämlich wird die 33-Jährige in Montreal ihre Rückkehr auf die Tour feiern, nachdem sie bei den Australian Open 2020 ihren Abschied gegeben hatte.

Zwischenzeitlich ist sie Mutter von zwei Kindern geworden, stand aber immer wieder auf dem Platz. Zuletzt auch beim Einladungsturnier in Wimbledon an der Seite von Cara Black - und im Gegensatz zu einigen anderen Paarungen in diesem Rahmen ging es hier durchaus ernsthaft zu, eine kleine Standortbestimmung sollte wohl gegeben sein. Oder wie Gatte David Lee einem Sitznachbarn erklärte: Nach Wimbledon gehe es direkt weiter zum Training.

Hier war nun auch Holger Rune gefragt. Der dänische Youngster, mittlerweile Top-Ten-Mann, gab sich bei einem gemeinsamen Training mit Wozniacki die Ehre - "Danish Duo practice today", schrieb Wozniacki unter einen Instagram-Post mit einem Foto und Video der beiden.

Rune und Wozniacki bei den Olympischen Spielen 2024?

Rune und Wozniacki planen offenbar auch einen gemeinsamen Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

"Wenn sie will, will ich auch", hatte Rune im Rahmen des Wimbledon-Turniers auf eine mögliche Partnerschaft erklärt. Antwort Wozniacki: "Das ist großartig. Jetzt haben wir es auf Band."

Wozniacki hatte es 2010 als erste dänische Spielerin auf Platz 1 der Welt geschafft, insgesamt 71 Wochen stand sie an der Spitze. Nach einem kleinen Tief gewann sie 2017 die WTA Finals in Singapur und 2018 mit den Australian Open ihr erstes (und einziges) Grand-Slam-Turnier. Durch den Finalsieg über Simona Halep schaffte sie es erneut auf Weltranglistenposition 1.

Danach hatte Wozniacki allerdings vermehrt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, im August 2018 wurde bei ihr rheumatische Arthritis diagnostiziert. Im Dezember 2019 gab sie ihr Karriereende bekannt, die Australian Open 2020 war ihr - bis dato - letztes Turnier.