Holger Rune mit viel Lob für Sinner und Alcaraz

Holger Rune plant für 2025 einen erneuten Angriff auf die Weltspitze, für die der Däne viel Lob übrig hat. Und diese sich als Vorbild nehmen will, um selbst großer Erfolge feiern zu können.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.12.2024, 13:17 Uhr

Holger Rune gehört aktuell nicht zu den besten zehn Spielern der Tenniswelt.

Für Holger Rune verlief die Saison 2024 keineswegs zufriedenstellend. Platz 13 steht als Endergebnis unter einem Jahr, dass den Dänen aus den Top Ten bugsierte. Nach einem vielversprechenden Start im Januar in Brisbane, folgte keine weitere Finalteilnahme bei einem ATP-Turnier.

Bei den Grand Slams waren die Achtelfinalteilnahmen in Paris und Wimbledon die besten Resultate. Bei den US Open war bereits nach der ersten Runde Schluss. Grund genug für Rune, um intensiv an seinem Spiel zu arbeiten und dabei schaut der 21-Jährige auch darauf, was die Konkurrenz macht. Natürlich fällt der Blick dabei auf die Protagonisten, die in den vergangenen Monaten die größten Erfolge feiern durften.

Rune möchte zu den besten Spielern aufschließen

Im Gespräch mit tennis365 attestiert Holger Rune vor allem Jannik Sinner und Carlos Alcaraz „besondere Fähigkeiten“ auf dem Platz. „Ich möchte zu ihnen aufschließen“, sagte der Däne, der auch Alexander Zverev in diesem Zusammenhang lobend erwähnt. „Ich muss mein Potenzial maximieren“, was vor allem der Weltranglistezweite aus Sicht von Rune in diesem Jahr getan habe.

Vor allem durch die häufigen Wechsel der Coaches, geriet Holger Rune immer wieder in die Kritik. Aktuell besetzt diese Position der Jugendcoach und langjährige Lars Christensen. Möge sich daran so schnell nichts verändern.