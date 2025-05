ATP-Masters Madrid: Ruud fixiert gegen Draper ersten Masters-Titel

In einem Endspiel mit mehrfach wechselndem Momentum besiegte Casper Ruud aus Norwegen beim ATP-1000er-Turnier in Madrid den Briten Jack Draper in drei Sätzen und triumphierte damit erstmals auf Masters-Ebene.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.05.2025, 21:22 Uhr

© Getty Images Mit einem Dreisatz-Erfolg im Endspiel gegen Jack Draper sicherte sich Casper Ruud in Madrid den ersten Masters-Titel seiner Karriere.

Erstmals auf der Tour standen sich im Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Madrid der Norweger Casper Ruud, der seinen ersten Titel auf Masters-Ebene anstrebte, und der Brite Jack Draper gegenüber, der nach seinem 1000er-Titel in Indian Wells diesbezüglich nachlegen wollte.

Nach einem souverän gehaltenen Aufschlagspiel beider Protagonisten war es Ruud, der zuerst bei eigenem Service wackelte. Beim Stand von 30:30 servierte der 26-jährige aus dem Nichts zwei Doppelfehler und schenkte seinem 23-jährigen Gegner das erste Break. Dennoch blieb der Norweger weiterhin dran, stellte sich zunehmend auf die druckvolle Vorhand seines Gegners ein und legte bei 3:5 mit vier Spielgewinnen in Folge einen fulminanten Schlussspurt hin. Mit einem hoch segelnden Rückhand-Return über den ans Netz stürmenden Draper besiegelte er den Gewinn des ersten Durchgangs.

Nach einem heftigen Gefühlsausbruch verbaler Art beim Seitenwechsel besinnte sich Draper wieder auf die Geschehnisse auf dem Court. Während sich die Fehlerzahl bei Ruud erhöhte, fand der Brite sein Timing auf der Vorhand-Seite wieder besser und fixierte mit einem fulminanten Winner das Break zum 4:3. Auch von zwei abzuwehrenden Break-Möglichkeiten im Folgespiel ließ sich der britische Davis-Cup-Spieler nicht verunsichern und nahm seinem Gegenüber noch einmal den Aufschlag zum Satzausgleich ab.

Zu Beginn des dritten Akts hatten beide Spieler zunehmend Schwierigkeiten, ihre Aufschlagspiele souverän zu gestalten. Erst musste Draper im dritten Spiel drei Break-Chancen abwehren, ehe Ruud im Folgespiel zwei Chancen seines Gegners vereiteln konnte. Im fünften Spiel packte dann Ruud mit seiner zweiten Möglichkeit im Game konsequent zu und schaffte das Break, während sich bei Draper körperliche Verschleißerscheinungen andeuteten. Von nun an war der dreifache Grand-Slam-Finalist am Drücker und ließ seinen britischen Gegner weite Wege gehen. In einem souveränen letzten Aufschlagspiel besiegelte der Weltranglisten-15. mit einer druckvollen Vorhand die Linie entlang den 7:5, 3:6, 6:4-Erfolg nach 2:25 Stunden.

Damit feierte die Nr. 14 des Turniers mit seinem ersten Triumph auf 1000er-Ebene seinen insgesamt 13. Titel auf der ATP-Tour und wird damit als neue Nr. 7 der Weltrangliste in die Top 10 zurückkehren.

