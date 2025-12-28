Holger Rune packt den „Muster“-Hocker beiseite

Nach seinem beim ATP-Turnier in Stockholm erlittenen Achillessehnenriss macht Holger Rune bei seiner Rehabilitation weiter große Fortschritte. Wie aktuelle Video-Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigen, konnte der Däne erstmals Schlagfrequenzen ohne Hilfsmittel „österreichischer Prägung“ bewerkstelligen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.12.2025, 23:24 Uhr

© Getty Images Nach seinem Achillessehnenriss in Stockholm macht Holger Rune bei der Rehabilitation rekordverdächtige Fortschritte.

Kaum eine Sendeanstalt gab es weltweit, die sich 1989 die Verbreitung der faszinierenden Trainingsaufnahmen des ehemaligen Weltranglistenersten Thomas Muster entgehen ließen. Auf einem innovativen Hocker zur Ausbreitung seines linken Beins, angefertigt von Coach und Manager Ronnie Leitgeb, peitschte der Steirer bereits kurz nach der Kreuzband-Operation am linken Knie seine gefürchteten Vorhandschläge wieder auf die gegenüberliegende Platzhälfte.

Nicht gerade wenige Tennisnostalgiker durften diese Bilder wieder vor Augen gehabt haben, als Holger Rune die ersten Schlageinheiten nach seinem beim ATP-Turnier in Stockholm erlittenen Achillessehnenriss auf einem ähnlichen Hocker absolvierte. Auch beim Dänen musste eine Option zur Lagerung des linken Beins gefunden werden.

Auch beim 22-jährigen Rune scheint die Innovation „österreichischer Art“ förderlich für ein schnelles Comeback zu sein. Während die ÖTV-Tennislegende bereits sechs Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder matchbereit auf dem Court stand, was zur damaligen Zeit beinahe einer Sensation gleichkam, überzeugt auch der dänische Davis-Cup-Spieler mit rekordverdächtigem Tempo. Wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, führte der fünffache ATP-Titelträger knapp zwei Monate nach seiner Verletzung erste Schlageinheiten im Stehen ohne sämtliche Hilfsmittel durch.

Mit einer schnellstmöglichen Rückkehr des Dänen auf der Tour wird also zu rechnen sein. Jedoch bleibt abzuwarten, ob der unbändige Ehrgeiz die ehemalige Nr. 4 im ATP-Ranking zukünftig ebenfalls zu Grand-Slam-Ehren und der Spitzenposition der Weltrangliste treiben wird, wie es beim heute 58-jährigen Muster der Fall war.