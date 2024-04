Nach Monte-Carlo-Aus: Holger Rune schießt gegen die ATP

Holger Rune ist nach seiner Niederlage gegen Jannik Sinner im Viertelfinale von Monte-Carlo ein Tweet der ATP sauer aufgestoßen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 17:58 Uhr

© Getty Images Holger Rune in Monte-Carlo

Die Monte-Carlo-Erfahrung 2024 von Holger Rune waren nicht ausschließlich negativ: Schließlich hat der Däne bei seinem Erfolg gegen Grigor Dimitrov gezeigt, was an guten Tagen in ihm steckt. Aber auch in diesem Match hat sich Rune den Unmut der Zuschauer zugezogen, mit einer Verletzungsauszeit nach dem ersten Game des zweiten Satzes. Da musste auch Dimitrov den Kopf schütteln.

Wenige Stunden nach seinem Marathon-Sieg gegen den Bulgaren musste Holger Rune gleich wieder in die Bütt. Die Ansetzung der Partie gegen Jannik Sinner als zweites Match des Viertelfinal-Freitags könnte man in der Tat als erstaunlich einschätzen. Die Leistung gegen den in diesem Jahr besten Tennisspieler auf der ATP-Tour hat indes gestimmt bei Rune. Stimmungsmäßig haben die Zuschauer dagegen gleich beim Einmarsch des Vorjahresfinalisten mit Buhrufen ein Zeichen gesetzt.

Rune stößt Tweet sauer auf

Und dann war da auch noch eine Verwarnung, die Holger Rune aus dem Konzept gebracht hat. Und als letzten Tropfen hat die ATP dann auch noch einen Tweet online gestellt, der bei objektiver Betrachtung harmlos war. Den Rune aber so ausgelegt hat, dass die gesmte ATP-Tour ihm gegenüber unfreundlich eingestellt wäre.

"Was genau meint Ihr damit?", wollte Rune also wissen. Und zählte im Folgenden gleich einmal auf, was ihm aktuell so alles nicht passt. Um mit einem nicht freundlich gemeinten "Jesus Christ" zu schließen. Mal schauen, wie gut aufgelegt Holger Rune kommende Woche in München sein wird. In Monte-Carlo zeigte er sich zum Abschluss dann doch noch versöhnlich.