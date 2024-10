Holger Runes „Mother-Coaching-Affair“

Im Match gegen Matteo Berrettini zeigte Holger Rune wieder zahlreiche emotionale Facetten gegenüber seiner Mutter Aneke – unter anderem die sarkastische und die humoristische.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.10.2024, 09:03 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Aneke Rune hat bei Sohn Holger neben Coach Benjamin Ebrahimzadeh alles im Blick.

Eigentlich saß der kürzlich neu ins Team geholte Benjamin Ebrahimzadeh als offizieller Coach in der Box von Holger Rune. Dennoch zeigte sich beim Auftaktmatch des Dänen wieder einmal deutlich, wer in entscheidenden Phasen die Fäden bezüglich der Belange des 21-jährigen in der Hand hat.

Nach verlorenem ersten Durchgang gegen den Italiener Matteo Berrettini erspielte sich der Weltranglisten-14. beim Stand von 4:3 eine Break-Chance, mit deren Nutzung er einen gewaltigen Schritt in Richtung Satzausgleich gemacht hätte. Beim hilfesuchenden Blick zu seiner Mutter Aneke deutete diese mit einem eindeutigen Fingerzeig an, dass sie den nächsten Aufschlag Berrettinis auf die Vorhandseite erwarte. Doch der 28-jährige Italiener tat ihr den Gefallen nicht und wehrte die Break-Chance mit einem Aufschlag-Winner auf die Rückhandseite ab, was Rune mit einer sarkastisch gemeinten Daumen-nach-oben-Geste in Richtung seiner Mutter quittierte.

Bereits in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs zeigte sich Rune auch mal wieder von seiner humoristischen Seite. Nachdem sich der ehemalige Master-Champion von Paris bei geschlossenem Dach über eine Art Rauch beschwerte, wollte der Stuhlschiedsrichter der Sache nachgehen und fragte nach, um welche Art es sich handle. Der Däne antwortete, dass der Rauch einfach hier sei. Dennoch erkannte er schnell, dass sein Einwand wohl keine größere Änderung mit sich bringen würde und beendete das Thema mit einem spaßigen Seitenhieb in Richtung seiner Mutter, in dem er auf deren nicht gerade geringen Zigaretten-Konsum anspielte: „Ich bin es aber gewohnt, da ich eine rauchende Mutter habe“.

Nachdem Rune das Match noch in drei Sätzen für sich entscheiden konnte, dürfte der Familienfrieden direkt im Anschluss wiederhergestellt gewesen sein, frei nach dem Motto: „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich“. Nächste Bewährungsprobe des familiären Duos ist das Sechzehntelfinale beim Masters-Event in Shanghai gegen den Tschechen Jiri Lehecka.

