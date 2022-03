Hologic: WTA hat endlich einen neuen Titelsponsor

Die WTA-Tour hat endlich einen neuen Titelsponsor gefunden: Hologic, ein Unternehmen für medizinische Geräte und Diagnostik, das sich auf die Gesundheit von Frauen konzentriert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2022, 16:08 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina

WTA-Präsidentin Micky Lawler spricht von der "wichtigsten Partnerschaft der Geschichte der WTA, womöglich die größte im Frauensport überhaupt".

Als einer der weltweit führenden Medizintechnik-Innovatoren konzentriert sich Hologic vor allem auf die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen. Dazu gehören branchenführende Produkte in jeder Kategorie des Unternehmens: Diagnostik, bildgebende Systeme und chirurgische Geräte. Zu den Schwerpunkten von Hologic gehören hochmoderne Präventivmedizin, der Abbau von Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung und bei der Bildung sowie einzigartige Forschungsarbeiten, die Ländern auf der ganzen Welt dabei helfen, der Gesundheit von Frauen mehr Priorität einzuräumen, heißt es in einer Pressemitteilung der WTA.

Seit dem Ende der Zusammenarbeit mit Sony Ericsson im Jahr 2010 war die WTA ohne Titelsponsor geblieben. Damals waren 88 Millionen US-Dollar auf sechs Jahre angesetzt gewesen, über die genauen Zahlen mit Hologic wollte man sich noch nicht äußern.

"Hologic und die WTA kommen mit einem gemeinsamen Ziel als bahnbrechende Fürsprecher für Frauen zusammen", sagte Steve MacMillan, Chairman, President und CEO von Hologic. "Wir sind stolz darauf, der WTA in ihrem Engagement für höchste Integrität und Werte zur Seite zu stehen. Letztendlich erlaubt uns unsere Partnerschaft, gemeinsam das Profil von Frauen noch weiter zu schärfen und die Bedeutung von Früherkennung und Behandlung mit Frauen auf der ganzen Welt zu teilen."

Reaktion der WTA nach Skandal zu Peng Shuai überzeugt Hologic

Für die WTA könnte ein Titelsponsor so wichtig sein wie lange nicht: In einem mutigen Schritt hatte man sich nach den Geschehnissen um Peng Shuai dazu entschlossen, die Turniere in China auszusetzen. Und genau von dort hatte die WTA mit rund 30 Prozent den Löwenanteil ihrer Einnahmen generiert.

Genau dieser Schritt der WTA war offenar auch entscheidend für eine Zusammenarbeit mit Hologic.

"Wir haben einige der mutigen und wirklich hoch integren Schritte, die die WTA fast von alleine unternommen hat, sehr genau beobachtet", erklärte Lisa Hellmann, Senior Vice President für globale Humanressourcen und Unternehmenskommunikation bei Hologic, gegenüber der New York Times. "Und das hat uns sowohl auf den potenziellen Bedarf an Titelsponsoring aufmerksam gemacht, als auch darauf, dass wir die Haltung, die sie trotz der wirklich negativen Auswirkungen auf ihr Geschäft einnehmen, wirklich unterstützen wollen."

Hellmann erklärte weiter: "Es gefährdet ihren Kalender. Es hat ein riesiges Publikum gefährdet, aber sie haben sich für das eingesetzt, was sie für richtig hielten, und haben sich für ihre Spielerinnen eingesetzt und damit auch für die Stimme der Frauen in der ganzen Welt."

Bisherige Titelsponsoren der WTA waren Virginia Slims (ein Zigarettenhersteller, der erste Titelsponsor nach der WTA-Gründung in 1973), Kraft General Food, Corel, Sanex und eben Sony Ericsson.

Hologic werde auf allen Plattformen in die WTA integriert, einschließlich der Netzbeschilderung bei allen WTA-Turnieren und der virtuellen Werbung bei den WTA-1000er- und 500er-Events. Als offizieller Gesundheitspartner der WTA werde Hologic Gründungspartner der Hologic WTA Labs, einer WTA-Initiative, die sich auf Gesundheitsinnovationen und forschungsbasierte Projekte speziell für Athletinnen konzentriert.

Hologic und die WTA planen, in den kommenden Monaten weitere gemeinsame Aktivitäten anzukündigen.