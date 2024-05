Holt Iga Świątek die "Triple Crown"?

Iga Swiatek hat bei den am Sonntag startenden French Open die Chance, etwas zu erreichen, was bislang nur Serena Williams gelang.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 15:08 Uhr

© Getty Images Iga Świątek könnte in Serena Williams´ Fußstapfen treten

In erstaunlich vielen Sportarten ist von einer "Triple Crown" die Rede, die bekannteste wird aber wohl im US-amerikanischen Galoppsport ausgelobt: Dort messen sich die besten dreijährigen Pferde (und deren Jockeys) beim Kentucky Derby, dem Preakness und den Belmont Stakes um die Dreifach-Krone. Im Tennis ist die Sache etwas schwieriger zu greifen. Der Begriff des "Sunshine Doubles" hat sich für die 1000er-Events in Indian Wells und Miami indes etabliert. Und sollte Iga Swiatek nach den Turnieren in Madrid und Rom nun auch noch in Roland-Garros reüssieren, dann darf man der Weltranglisten-Ersten die "Triple Crown" auf Sand zuschreiben.

Die Chancen dafür stehen ausgezeichnet. Zum einen ist Swiatek in sehr guter Form, wie ihr dominanter Finalerfolg gegen Aryna Sabalenka im Foro Italico bewiesen hat. Zum anderen sind die French Open jenes Major, bei dem sich die Polin am wohlsten fühlt, sich keine Aussetzer wie etwa in Wimbledon leistet. Auch weil der Sand ihrer Spielweise am besten entgegenkommt. Drie Titel am Bois de Boulogne sprechen da eine klare Sprache.

Serena reüssiert auf dem ungeliebten Sand

Der Gewinn des Triples Madrid-Rom-Paris wäre indes keine Premiere. Denn im Jahr 2013 hat Serena Williams auf der Höhe ihrer Schaffenskraft diese Hürde bereits übersprungen. Und das auf einem Belag, der der amerikanischen Großmeisterin am wenigsten liegt.

Die Konkurrenz traut Iga Swiatek den neuerlichen Erfolg in Paris jedenfalls zu. Elina Svitolina, aktuell in Strasbourg engagiert, erklärte etwa: "Sie lebt dafür, auf Sand zu spielen, hatte mehrere Male in Roland-Garros gewonnen. Es sieht gut aus für sie in diesem Jahr. Sie spielt gut, es wird also schwer, sie bei diesem Event zu schlagen."

Martina Navratilova, während ihrer legendären Karriere zweimal bei den French Open erfolgreich, zog einen großen Vergleich. "Sie ist wie Chris Evert. Dieser Topspin macht Dich wahnsinnig, und ich glabe, sie bewegt sich so gut wie sonst niemand. Das Spielen auf Sand hat sie perfektioniert, dieses Rutschen, die Bewegung, das Zurückkommen. Iga macht die Gegnerinnen von der Grundlinie fertig, spielt so aggressiv. Paris ist der perfekte Ort für sie."