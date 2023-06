Hüftverletzung: Rafael Nadal unterzieht sich Arthroskopie

Der verletzte Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal hat sich am Freitag einer Arthroskopie unterzogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 23:26 Uhr

Der Eingriff, der in Barcelona durchgeführt wurde, soll näheren Aufschluss über den Status der Hüftbeugerverletzung des spanischen Tennisstars geben.

Die Ergebnisse sollen am Samstagmorgen bekannt gegeben werden, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Nadal, der am Samstag 37 Jahre alt wird, hatte sich während der Australian Open am linken Hüftbeuger verletzt. Er verpasst deshalb derzeit sein Lieblingsturnier - die French Open in Paris, die er 14-mal gewinnen konnte.

Zuletzt kündigte Nadal aufgrund seiner hartnäckigen Verletzungsprobleme an, seine Karriere 2024 beenden zu wollen.