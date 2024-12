Iga Swiatek: 85.000 US-Dollar für Doping-Fall gezahlt

Iga Swiatek hat sich den Beweis ihrer Unschuld in ihrem Dopingverfahren einiges kosten lassen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.12.2024, 08:31 Uhr

© Getty Images

Es war der zweite große Doping-Schock in diesem Jahr nach dem Fall um Jannik Sinner.

Auch Iga Swiatek war also positiv auf ein verbotenes Mittel getestet worden, in ihrem Falle Trimethadizin. Dieses sei, so ihre Begründung, in einer verunreinigten Packung von Melatonin-Tabletten enthalten gewesen, die sie nutze, um besser zu schlafen. Stichwort Jetlag.

Eine Analyse der offenen und verschlossenen Blister gab Swiatek recht, mehr als einen Monat Sperre muss die Weltranglisten-Zweite also nicht abbrummen. Und den Zeitraum dafür durfte sie recht frei wählen.

Von ihrer positiven Testung hat Swiatek per Mail erfahren. „Ich dachte, es wäre eine gewöhnliche Benachrichtigung, aber ich konnte die E-Mail nicht bis zum Ende lesen. Ich habe sehr geweint. Es war eine Mischung aus Unverständnis und Panik", sagte sie gegenüber dem polnischen Fernsehsender TVN24.

Iga Swiatek: 70.000 US-Dollar für Top-Anwälte

Swiatek erzählte auch, dass sie einiges an Geld für ihren Unschuldsbeweis ausgegeben habe - insgesamt mehr als 85.000 US-Dollar. Rund 70.000 davon für spezialisierte Anwälte aus den USA mit Erfahrung in Fällen dieser Art. Dazu noch 15.000 für Beweise und Sachverständige. Was wieder mal zeigt, wie auch im wahren Leben: Wer Geld hat, kommt im Zweifel auch rechtlich besser aus der Sache raus.

Swiatek ist sich dieses Vorteils als Spitzenspielerin auch bewusst. “Dass ich im Vorfeld viel Geld verdient habe, hat mir geholfen, meine Unschuld zu beweisen”, sagte sie. "Ich habe für den gesamten Prozess bezahlt. Das hat mir nichts ausgemacht, denn ich wollte vor allem meine Unschuld beweisen“

Sie wies auch darauf hin, dass „nicht alle Tennisspieler, die in einen Fall dieser Art verwickelt sind, dieselben Möglichkeiten haben“.