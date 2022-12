Iga Swiatek ist Europas Sportlerin des Jahres

Iga Swiatek ist von der polnischen Nachrichtenagentur PAP zu Europas Sportlerin des Jahres gekürt worden. Damit stach die Polin unter anderem Kylian Mbappe,Max Verstappen oder Rafael Nadal aus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.12.2022, 15:04 Uhr

Große Ehre für die Weltranglistenerste Iga Swiatek: Die Polin wurde bei einer Wahl, durchgeführt von der polnischen Nachrichtenagentur PAP, zu Europas Sportlerin des Jahres 2022 gekürt. Die 21-Jährige siegte mit 118 Punkten klar vor dem schwedischen Starbhochspringer Armand Duplantis (106 Punkte) und Formel-1-Piloten Max Verstappen (82 Punkte).

Damit tritt Swiatek in große Fußstapfen, im Vorjahr durfte Novak Djokovic die prestigeträchtige Auszeichnung entgegennehmen. Die Polin, die die WTA-Weltrangliste seit dem überraschenden Karriereende von Ash Barty überlegen anführt, durfte sich erstmals über die Auszeichnung freuen.

Swiatek holt zwei Major-Titel

Iga Swiatek blickt auf die bislang bei weitem erfolgreichste Saison ihrer Laufbahn zurück: Insgesamt gelangen der 21-Jährigen 2022 acht Titelgewinne auf der WTA-Tour, zwei davon bei den Grand-Slam-Turnieren in Roland Garros und Flushing Meadows bei den French bzw. US Open.

Zuletzt holte die Polin beim WTA-500-Event von San Diego den Titelgewinn, bei den WTA-Finals in Fort Worth zum Saisonabschluss musste sich die 21-Jährige jedoch in der Vorschlussrunde geschlagen geben. Nichtsdestoweniger gilt die Weltranglistenerste als die große Favoritin auf den Titelgewinn bei den Australian Open Mitte Januar. Zuvor startet Swiatek zusammen mit Hubert Hurkacz & Co im United Cup. Und zwar als frischgebackene europäische Sportlerin des Jahres.