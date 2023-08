Iga Świątek: Keine Panik vor den US Open

Besonders eine erfolgsverwöhnte Weltranglisten-Erste muss erstmal eine Niederlage verarbeiten. Doch Iga Swiatek hat die knappe Niederlage im Halbfinale von Cincinnati gegen Coco Gauff nicht viel ausgemacht. Das behauptet die Polin jedenfalls.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2023, 02:22 Uhr

Iga Swiatek beteuert, dass sie ihre Halbfinal-Niederlage in Cincinnati "nicht sehr bedauern" wird. Ihr Argumenation so simpel wie einleuchtend: Coco Gauff habe einfach eine großartige Leistung gezeigt. Gauff besiegte die topgesetzte Swiatek mit 7:6 (2), 3:6, 6:4.

Nach zuvor sieben Siegen in sieben Spielen, kassierte die Polin in Cincinnati ihre erste Niederlage gegen die 19-jährige Amerikanerin. "Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass mein Treibstofftank ziemlich leer ist. Ehrlich gesagt, werde ich nicht einmal viel bereuen, denn ich bin froh, dass ich jetzt ein paar Tage frei habe. Coco hat mit Sicherheit großartiges Tennis gespielt. Ich muss nachsehen, aber ich glaube, ihr erster Aufschlag war besser als in den meisten Matches, die wir gegeneinander gespielt haben."

Swiatek ist stolz auf ihre Auftritte

Im Vorfeld der US Open gewann Swiatek das WTA-250-Turnier in Warschau und erreichte in Montreal und Toronto jeweils das Halbfinale eines WTA-1000-Turniers.

Dass Swiatek zweimal "schon" im Halbfinale scheitert, ist nicht alltäglich, aber die Polin betont, dass sie ihre Vorbereitung auf die US Open positiv sieht. "Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesen drei Turnieren, die ich gespielt habe: Warschau, Montreal und hier. Sicherlich gibt es Dinge, an denen ich noch arbeiten möchte. Das ist immer so, wenn man verliert. Aber insgesamt habe ich heute bis zum Schluss gekämpft. Das ist etwas, worauf ich stolz sein kann."