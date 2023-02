Iga Swiatek und die Machtdemonstration in Doha: "Ehrlich gesagt egal"

Iga Swiatek hat beim WTA-500-Event von Doha eindrucksvoll ihre Stärke zur Schau gestellt. Dass die Polin ihre Matches so klar gewinnen konnte, löst bei der Weltranglistenersten jedoch kaum Emotionen aus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 12:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Iga Swiatek hat in Doha ihre Dominanz eindrucksvoll zur Schau gestellt

Der ersten Titelgewinn 2023 für die Weltranglistenerste Iga Swiatek, er ist kurzerhand zur absoluten Machtdemonstration der Polin "ausgeartet". Gerade einmal fünf Spiele gab die Vorjahressiegerin in Doha auf dem Weg zur Titelverteidigung ab - auch gegen Jessica Pegula, die die Polin zum Saisonstart beim United Cup entzaubert hatte, gab sich die Nummer eins der Damen-Tenniswelt überhaupt keine Blöße.

Dass die Siege in Doha so klar ausgefallen sind, machen für Swiatek jedoch kaum einen Unterschied: "Ehrlich gesagt ist es mir egal, wie viele Spiele ich gewonnen oder verloren habe, ich habe das Gefühl, dass ich hier nach einem schwierigen Saisonbeginn wirklich meinen Rhythmus gefunden habe", so die Polin, die auch in Dubai ab kommender Woche als Favoritin in ein topbesetztes Hartplatzturnier geht.

Swiatek findet zu ihrer Stärke

Für die Weltranglistenerste, die in den kommenden Wochen einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Punkte zu verteidigen hat, ein enorm wichtiger Sieg. Zumal sie wieder ihre Stärke, den Fokus am Platz, wiederfinden konnte: "Ich konnte mich von Anfang bis Ende der Matches konzentrieren", bilanzierte Swiatek. "Ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Leistung."

Die Gelegenheit der Siegerehrung nutzte die Weltranglistenerste dann auch dazu, zum wiederholten Male auf die Situation in der Ukraine hinzuweisen: "Wir alle sollten die Ukrainer bei allem unterstützen, was sie tagtäglich zu bewältigen haben. Es ist enttäuschend, dass sich die Situation nicht ändert, aber hoffentlich werden sie stark bleiben", setzte Swiatek ein starkes Zeichen.