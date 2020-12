Iga Swiatek und Hugo Gaston bekommen Vertragsverlängerungen

Man muss sich die Stars angeln bzw. an sich binden, wenn sie noch jung sind. Hat sich ein japanischer Ausrüster zurecht gedacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2020, 22:45 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek bleibt sich modisch treu

Ausrüsterwechsel im Tennissport sind keine Außergewöhnlichkeit, gerade nicht in jungen Jahren: So hat Alexander Zverev seine ersten Erfolge in Kleidern von Nike gefeiert, wechselte dann zu Adidas. Naomi Osaka ist den umgekehrten Weg gegangen, tritt nun in den Outfits des US-amerikanischen Herstellers an. Den wiederum Roger Federer vor knapp zwei Jahren in Richtung Uniqlo verlassen hat.

Genau das wollte ASICS nun vermeiden - und verpflichtete Iga Swiatek, die regierende French-Open-Siegerin, längerfristig. Swiatek hatte bereits in Roland Garros die Kleider der Japaner getragen. Ebenso wie Hugo Gaston, der am Bois de Boulogne Stan Wawrinka geschlagen und Dominic Thiem mit zahllosen Stopps über fünf Sätze gequält hatte. Beides Investitionen in die Zukunft, wie es von Seiten von ASICS heißt.

Mit Gael Monfils oder David Goffin stehen dort andererseits schon renommierte Spieler unter Vertrag.

Dass große Erfolge nicht gleichzeitig große Ausrüsterverträge mit sich bringen, musste vor ein paar Jahren Simona Halep feststellen, deren Kontrakt mit Adidas nicht verlängert wurde. Eine Zeit lang spielte die Rumänin ohne fixen Partner, bis sie sich schließlich mit Nike einig wurde.