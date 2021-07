Ihr wollt zusätzliche Power? Dann holt Euch die Orthomol Sport Match Packs

Gerade in den Sommermonaten zehren die harten Matches an den Tennis-Cracks. Orthomol und tennisnet helfen Euch mit den Match Packs dabei, wieder auf Euer körperliches Top-Level zu kommen.

Die Sonne brennt vom Himmel, der Gegner ist zäh, die Bälle sind alt: Derzeit geben Hobby- und Profiathletinnen und -athleten auf dem Court wieder alles. Damit Tennisspieler:innen rundum gut versorgt sind, hat Orthomol Sport zwei exklusive Match Packs gepackt: Das Orthomol Sport Match Pack und das Orthomol Sport Match Pack XL.

Die Pakete enthalten eine Auswahl der beliebten Orthomol Sport-Produkte, eine Orthomol Sport-Performance Trinkflasche und eine Tasche von Reisenthel. Wie gewohnt punkten die Orthomol Sport-Produkte mit der durchdachten Nährstoffkombination zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, Regeneration und Widerstandskraft. Wie alle Orthomol-Produkte ist zudem die höchste Produktqualität gewährleistet und Sicherheit durch die Kölner Liste®.

Und jetzt die noch bessere Nachricht: Mit tennisnet könnt Ihr fünf Orthomol Sets gewinnen. Was in einem solchen Set enthalten ist?

2x Probierpackung Orthomol Sport perform mit je 3 Tagesportionen

1x Probierpackung Orthomol Sport prepare mit 3 Tagesportionen

1x Orthomol Sport-Trinkflasche

1x Reisenthel duocase Bag

Das Orthomol Sport-Match Pack

Orthomol: Eine Firma stellt sich vor

Das Thema "Gesunde Ernährung" nimmt in der Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert ein. Und das ist gut so. Denn es geht darum, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Der Bedarf an Mineralstoffen, Vitaminen und Co. ist individuell, bei Sportlern kann er beispielsweise durch die körperliche Aktivität erhöht sein. Das gilt auch für Tennisspieler – ganz gleich, ob Profi oder Hobby-Athlet. Gut also, wenn man den richtigen Ernährungspartner an seiner Seite hat.

Das Orthomol-Multi-Sport-Prinzip

Basierend auf ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen unter spezieller Berücksichtigung, dass Sportler sehr gezielt Nährstoff-Unterstützung brauchen, hat Orthomol eine spezielle Produktserie für Athleten konzipiert: das Orthomol-Multi-Sport-Prinzip. Die Produktreihe ist sorgfältig aufeinander abgestimmt für die tägliche Versorgung sowie zur situationsbezogenen Unterstützung vor, während und nach dem Sport.

Die Orthomol Sport-Produktserie kurz erklärt

Orthomol Sport: die sportliche Basis – mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen für die tägliche Verwendung.

Orthomol Sport prepare: der praktische „Wachmacher-Riegel“ beim Sport.

Orthomol Sport perform: der Kick während des Matches – durch Elektrolyte, Kohlenhydrate plus Koffein.

Orthomol Sport recover: der Shake nach dem Training – weil Regeneration ein echter Erfolgsfaktor ist.

Orthomol Sport protein: mehr als nur „Proteine“! Das Produkt nach kraftbetonten Einheiten.

Orthomol Sport und der Tennissport – eine bewährte Partnerschaft

Dass Orthomol Sport dem Tennis sehr verbunden ist, zeigt z.B. die aktuelle Partnerschaft mit dem DTB. Als offizieller Ernährungspartner stattet das Langenfelder Unternehmen u.a. ausgewählte Spieler des Talent-Teams des Deutschen Tennis Bundes sowie den DTB-Trainerstab und die Funktionsteams bereits im dritten Jahr mit Produkten aus.

Thomas Mechtel, Brand Manager von Orthomol Sport, sagt: „Unser Ziel ist es, dem Sportler für alle Phasen, also für die Versorgung jeden Tag und dazu gezielt vor, während und nach dem Match, etwas an die Hand zu geben.“

Besonders wichtig für alle ambitionierten Athleten: Orthomol Sport wird neben den strengen hauseigenen sowie offiziellen Qualitätskontrollen, z.B. durch den TÜV, bereits seit 2006 in der Kölner Liste® geführt. Diese Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Sportlern die in Nahrungsergänzungsmitteln enthaltenen Substanzen transparent darzustellen und so ein Doping-Risiko zu minimieren. Orthomol Sport bietet Athleten daher die Sicherheit, ein geprüftes Produkt zu erhalten, um Leistungs- und Regenerationsfähigkeit zu unterstützen und zur Widerstandskraft des Immunsystems beizutragen.

