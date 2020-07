Im Tennis alles erreicht - Caroline Wozniacki feiert 30. Geburtstag

Wenige Monate nach ihrem Rückzug aus dem professionellen Tennissport feiert Caroline Wozniacki ihren 30. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2020, 09:38 Uhr

© GEPA Pictures Caroline Wozniacki hat ihre Zwanziger verlassen

Fast unglaublich - und dennoch wahr: Caroline Wozniacki feiert heute ihren 30. Geburtstag. Man mag sich nun fragen: „erst“? Schließlich schien die Dänin eine ja eine Ewigkeit auf der WTA-Tour verbracht zu haben. Charmantere Geister fragen natürlich: „schon“? Denn die immerjunge Caroline kann doch nicht wirklich schon ihr drittes Lebensjahrzehnt abgeschlossen haben. Genau das aber berichten unabhängig voneinander mehrere Media-Outlets, auch die Website der WTA weist den 11. Juli 1990 als Geburtstag von Caroline Wozniacki an.

Und so wollen wir uns den herzlichen Glückwünschen anschließen - und uns nicht nur an die Abschiedsvorstellung bei den Australian Open 2020 erinnern (eine Drittrunden-Niederlage gegen Ons Jabeur), sondern auch an den größten Karriere-Triumph von Caro eben dort. 2018 war es endlich so weit, der kleine Makel, nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen zu haben, wurde mit dem epischen Finalsieg gegen Simona Halep weggewischt. Knapp acht Jahre, nachdem Wozniacki erstmals den Gipfel der WTA-Weltrangliste erklommen hatte.

30 Turniersiege stehen in der Abschluss der Jubilarin, der letzte trug sich in Peking zu, ebenfalls 2018. Professionelles Tennis wird es für Caroline Wozniacki nicht mehr geben, mindestens einmal möchte sie aber auf großer Bühne noch aufschlagen. In Kopenhagen gegen jene Frau, mit der sie eine jahrelange Freundschaft verbindet und mit der Wozniacki Anfang 2020 ihr letztes Finale auf der WTA-Tour in Auckland erreicht hatte: Serena Williams.