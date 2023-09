Im TIME Magazine: Roger Federer schreibt Laudatio auf Lionel Messi

Lionel Messi wurde vom TIME Magazine zu einem der einflussreichsten Menschen im Jahr 2023 gekürt. Die entsprechende Würdigung für den argentinischen Superstar übernahm Roger Federer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.09.2023, 23:20 Uhr

© Getty Images Roger Federer ist bekennender Fan von Lionel Messi

Egal ob es um seinen Herzensclub, den FC Basel, oder um die Schweizer Nationalmannschaft geht: Roger Federer hat schon ift gezeigt, wie groß seine Liebe zum Fußball ist. Legendär etwa die Szenen, mit denen Federer 2010 den Gruppensieg der Schweizer gegen die späteren Weltmeister aus Spanien gefeiert hat. Und als einer der größten Sportler unserer Zeit erkennt der im vergangenen Jahr zurückgetretene Baselbieter natürlich auch an, wem Ehre gebührt. Wenn nun also das TIME Magazine Lionel Messi als einen der einflussriechsten Menschen des Jahres 2023 kürt und Federer um eine entsprechende Würdigung bittet, lässt sich der mittlerweile 42-Jährige nicht lange bitten.

"Was für mich bei Messi, 35, heraussticht, ist seine konstante Großartigkeit über so viele Jahre", schreibt Roger Federer also. "Das ist so schwierig zu erreichen - und dann auch zu erhalten. Er dribbelt wie ein Magier, und seine Winkelpässe sind wie Kunstwerke. Seine Aufmerksamkeit und seine Antizipation übersteigen eigentlich jede Vorstellungskraft. Meine Karriere ist gerade zu ihrem Ende gekommen. Und erst jetzt realisiere ich, welche Last wir Athleten eigentlich zu schultern haben."

Federer hat Maradona und Batistuta verehrt

Für Lionel Messi ist es während seiner Laufbahn nach Ansicht von Federer sogar noch ein wenig schwieriger gewesen. "Für einen Fußballspieler wie Messi, fühlt sich diese Last noch einmal massiver an, weil er zum einen einen weltweit berühmten Club und auch ein sehr leidenschaftliches Land repräsentiert. Argentiniens Sieg bei der Weltmeisterschaft war fantastisch. Es wr ein großer Moment in der Sportgeschichte, als Millionen von Fans in Buenos Aires auf die Straße gegangen sind. Auch diejenigen, die sich nicht für Fußball interessieren, müssen die wahre Wirkung des weltweit populärsten Siels bemerkt haben."

"Als ich aufgewachsen bin, waren Diego Maradona und Gabriel Batistuta meine Lieblingsspieler bei Argentinien. Ich war so glücklich, beide treffen zu können. Sie haben mich inspiriert. Jetzt kann Messi zukünftige Generationen inspirieren. Ich kann nur hoffen, dass wir seine einzigartige Kreativität und Kunstfertigkeit noch ein wenig länger sehen werden. Man sollte nicht zu oft blinzeln, wenn Messi auf dem Feld steht. Man könnte etwas Unglaubliches vom Mann des Momentes versäumen."