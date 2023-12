In Dallas wird ab 2025 bei den Cowboys aufgeschlagen

Der Upgrade auf ein Turnier der 500er-Kategorie hat in Dallas einen Umzug zur Folge.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.12.2023, 15:00 Uhr

© Getty Images Wu Yibing hat 2023 in Dallas gewonnen

Nein, aus München gibt es genau gar keine Hinweise darauf, dass sich die traditionsreichen BMW Open vom MTTC Iphitos weg zum Campus des FC Bayern München bewegen würden. Der fabelhafte Club im Münchner Norden ist schließlich Inhaber der Lizenz für das Frühjahrs-Event. Und wird sich den Herausforderungen stellen, die der Sprung in eine höhere Kategorie mit sich bringt.

In Dallas geht man da pragmatischer vor. Auch im Bundesstaat Texas wird ja ab 2025 ein 500er ausgetragen. Und das dann gewissermaßen unter dem Schutz der Dallas Cowboys, jener NFL-Franchise, die ja als „America´s Team“ gilt.

Gespielt wird dann im Ford Center at The Star in Frisco, dem Hauptsitz der Cowboys und auch deren Trainingscenter. Fast erinnert diese Entscheidung ein wenig an das 1000er in Miami, das sich ja auch aus dem zu klein (und alt) gewordenen Key Biscayne zum Hard Rock Stadium nach Miami aufgemacht hat. Dort tragen bekanntlich die Dolphins ihre Heimspiele aus.

In Dallas wird erste seit 2022 wieder ein ATP-Turnier ausgetragen. Im vergangenen Jahr siegte Reilly Opelka, in dieser Saison konnte sich der Chinese Wu Yibing durchsetzen.