In die USA: Nadal und Djokovic reisen gemeinsam

Viele Tennisprofis machen sich aktuell auf den Weg in die USA, wo mit zwei Masters-Turnieren im März die nächsten Saisonhöhepunkte anstehen. So auch Rafael Nadal und Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 09:05 Uhr

© Getty Images Rafel Nadal und Novak Djokovic werden sich in den kommenden Wochen wieder häufiger begegnen.

Indian Wells und Miami sind traditionell im dritten Monat des Kalenderjahres Gastgeber der beiden Masters-Turniere auf den Touren bei Männern und Frauen. Dass sich dabei einzelne Akteure an den Flughäfen dieser Welt treffen, dürfte keine Seltenheit sein.

Doch Rafeel Nadal und Novak Djokovic teilten sich sogar den Flieger in Richtung Nordamerika. Das verriet ein Posting bei Instagram von Novak Djokovic, der zum ersten Mal seit fünf Jahren in Indian Wells an den Start gehen wird. Ob diese Begegnung ein Zufall war, bleibt ungeklärt.

Nadal spielt Showmatch gegen Alcaraz

Rafael Nadal, der in Indian Wells auf die Tour zurückkehren will, wird zuvor noch einen Abstecher nach Las Vegas machen. Dort wartet am 03. März Carlos Alcaraz für ein Showmatch auf den Mallorquiner.

Ob Rafael Nadal anschließend wirklich in Indian Wells starten kann, ist weiterhin unklar. Zuletzt sagte der Sandplatzkönig seine Teilnahme beim ATP-Turnier in Doha ab. Eine weitere kurzfristige Absage wäre nicht verwunderlich. Der Schaukampf gegen Carlos Alcaraz könnte eventuell die notwendige Generalprobe sein.