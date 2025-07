In Wimbledon unschlagbar: Carlos Alcaraz richtet sich im Wohnzimmer ein

Carlos Alcaraz hat es wieder getan. Auch gegen Andrey Rublev siegte der Spanier am Sonntagabend und baut damit seine Erfolgsserie in Wimbledon weiter aus. Die Legenden des Turniers bekommen Zuwachs.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 10:12 Uhr

© Getty Images Das Lächeln von Carlos Alcaraz scheint in Wimbledon stets noch ein Stück breiter zu sein.

Es wurde einst als sein Wohnzimmer beschrieben. Denn der Center Court von Wimbledon war für Boris Becker etwas ganz Besonderes. Auch bei Roger Federer wurde dieser Platz aähnlich beschrieben. Schon lange dazugesellt hat sich definitiv Carlos Alcaraz, der in den vergangenen beiden Jahren die begehrte Trophäe gewinnen konnte und nun seit 18 Partien nicht mehr geschlagen werden konnte, wenn der Spanier zum Duell an der Church Road aufschlug.

Jannik Sinner war der letzte Spieler, dem 2022 das Kunststück galang als Sieger gegen Carlos Alcaraz den legendären Rasen zu verlassen. Mit Daniil Medvedev gibt es nur einen weiteren Spieler, der Carlos Alcaraz in Wimbledon bezwingen konnte. Auch Andrey Rublev scheiterte am Sonntagabend bei dem Versuch, der dritte Spieler zu werden.

Von der Sandplatzhoffnung zum Rasenkönig

Das Lächeln des fünfmaligen Grand-Slam-Champions ist ein Abbild seines Spiels. In Wimbledon ist das Lächeln von Carlos Alcaraz stets ein bisschen breiter und dominanter. Wie das Spiel des früher vor allem als Sandplatztalent gefeierten Nadal-Nachfolgers. In gewisser Weise trat diese Hoffnung ein, doch sind es nun neben den Sandplatz- auch die Rasenerfolge, die Carlos Alcaraz zu den Besten der Geschichte werden lassen.

Es dürfte am Ende nicht als große Überrasschung gelten, sollte Carlos Alcaraz am kommenden Sonntag den Siegerpokal zum dritten Mal in Folge entgegennehmen. Nach Björn Borg, Novak Djokovic, Roger Federer und Pete Sampras wäre Alcaraz der fünfte Spieler, der das Turnier in drei aufeinanderfolgenden Jahren gewinnt. Im Wohnzimmer der Herren Becker und Federer sollte allerdings langsam über die Anschaffung einer größeren Couch nachgedacht werden.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon