Indian Wells: Alcaraz fegt über Shapovalov hinweg

Carlos Alcaraz ist beim ATP-Tour-1000er-Event in Indian Wells weiter auf Kurs, seinen dritten Titel in Serie zu holen. In der dritten Runde ließ der Spanier gegen den wieder erstarkten Denis Shapovalov mit 6:2, 6:4 wenig anbrennen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.03.2025, 09:06 Uhr

Alcaraz begann bärenstark und ging schnell mit 5:0 in Führung. Obwohl Shapovalov danach langsam zu seinem Spiel fand, konnte der Kanadier den Weltranglistendritten nie ernsthaft gefährden. Nach einer Stunde und 24 Minuten sicherte sich der 21-jährige Spanier souverän mit 6:2 und 6:4 den Achtelfinaleinzug und stellte im Head-to-Head auf 2:0.

„Ich weiß, dass er die Saison wirklich stark begonnen hat, mit dem Titel in Dallas wirklich gutes Tennis gezeigt und in Acapulco gutes Tennis gespielt hat, also wusste ich, dass ich das Spiel wirklich stark beginnen musste, mich wirklich auf meine Sachen konzentrieren musste, auf dem Niveau“, meinte der vierfache Grand Slam-Champion im Anschluss beim On-Court-Interview. "Ich sah, dass es ein wirklich guter und schwieriger Kampf werden würde, also war ich einfach wirklich zufrieden mit der Art und Weise, wie ich das Spiel begonnen habe“, so Alcaraz.

Der Spanier, der in den letzten beiden Jahren in Indian Wells triumphieren konnte, gewann somit beim ATP-Masters-1000-Event in der kalifornischen Wüste sein 14. Spiel in Folge. Im Zuge dieser Siegesserie hat der Weltranglisten-Dritte nur zwei Sätze verloren.

Im Achtelfinale wartet "Carlitos" auf Grigor Dimitrov, der sich in einem nahezu epischen Duell gegen Gael Monfils mit 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (2) durchsetzte.

Einzel-Tableau der Herren in Indian Wells