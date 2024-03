Indian Wells: Alexander Zverev wird gewarnt sein

Alexander Zverev steigt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells nach einem Freilos gegen Christopher O´Connell ein (ab ca. 21:30 uhr live bei Sky). Der Australier hat Zverev im vergangenen Jahr das Heimspiel in München vermasselt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 07:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev bei den BMW Open 2023

2023 war für Alexander Zverev nicht nur ganz allgemein ein Jahr des Comebacks, ganz speziell in München hatte er auch etwas gutzumachen. Denn im Jahr zuvor hatte Zverev zum Auftakt gegen den späteren Turniersieger Holger Rune verloren, das sollte sich nicht wiederholen. Und nachdem Zverev als Auftaktgegner Christopher O´Connell zugelost wurde, dachten viele Fans: Gut, das hätte schlimmer kommen können. Schließlich hatte Zverev den australischen Journeyman wenige Wochen davor in Dubai noch einigermaßen sicher im Griff gehabt.

Weit gefehlt. O´Connell gewann mit 7:6 (2) und 6:4, Zverev gab danach zu Protokoll, dass er sich bei Heimspielen wie in München immer zu sehr unter Druck setze. Ein paar Monate später in Hamburg, seiner Geburtsstadt, funktionierte das dann schon besser. Alexander Zverev holte am Rothenbaum seinen insgesamt fünften Titel in Deutschland, nach zwei Erfolgen in Köln während der Corona-Zeit und in München 2017 und 2018.

Zverev Favorit gegen O´Connell

Und jetzt geht es in Indian Wells also wieder gegen Chris O´Connell. Etwas überraschend, denn eigentlich hätte man an dessen Stelle eher den immer stärker werdenden Jack Drapier erwartet. Aber O´Connell gewann das Duell mit draller in drei Sätzen. Und hat in diesem Jahr schon zwei Erfolge gegen deutsche Spieler in seiner Bilanz stehen: In Dubai getan O´Connell zum Auftakt gegen Maximilian Marterer, in der Woche davor in Doha Jan-Lennard Struff. Alexander Zverev wird nicht nur deshalb gewarnt sein.

Andererseits: Natürlich geht die Nummer sechs der Welt als Favorit in das Treffen mit O´Connell, die aktuelle Nummer 66. Und es ist davon auszugehen, dass die Spannung bei Zverev noch einmal ein wenig höher ist als zuletzt in Acapulco, wo er schon in Runde eins an Daniel Altmaier gescheitert ist.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells