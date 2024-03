Indian Wells: Der interwetten-Favoritencheck

In Indian Wells findet vom 6. bis 17. März das erste Masters-Turnier des Tennisjahres 2024 statt. Interwetten widmet sich im aktuellen Favoriten-Check dem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld und stellt die aussichtsreichsten Kandidaten inklusive Wettquoten vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2024, 13:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© interwetten

Top-Wettquoten für Djokovic, Sinner und Alcaraz

Die Tennis-Serie, welche insgesamt neun Turniere umfasst, startet mit einem Paukenschlag: Neben Vorjahressieger Carlos Alcaraz (Wettquote: 4.50) ist erstmals seit fünf Jahren auch die aktuelle Nummer eins der Welt Novak Djokovic (Wettquote: 2.50) in Kalifornien wieder mit von der Partie. Von allen aktiven Spielern hat der Serbe mit seinen fünf Triumphen mit Abstand die meisten Indian-Wells-Turniersiege auf dem Konto und ist deshalb auch der Topfavorit. Australien-Open-Champion Jannik Sinner (Wettquote: 3.25) und dessen Finalgegner Daniil Medwedew (Wettquote: 6.00) werden ebenso dabei sein wie Rafael Nadal (Wettquote: 25.00), der zuletzt 2013 in Indian Wells triumphieren konnte. Leicht werden sie es dem Rekord-Grand-Slam-Sieger ganz bestimmt nicht machen.

Erweiterter Favoritenkreis in Indian Wells

Auch der Gewinner des Turniers 2022, Taylor Fritz (Wettquote: 40.00) hat sich einiges vorgenommen. Hinzu kommen Akteure wie Holger Rune (Wettquote: 30.00), der die Zusammenarbeit mit Tennislegende Boris Becker erst kürzlich beendet hat. Andrey Rublev (Wettquote: 25.00) und Stefanos Tsitsipas (Wettquote: 30.00) sind ebenfalls mit von der Partie. Alex de Minaur (Wettquote: 40.00) sollte man genauso auf dem Zettel haben. Selbstverständlich können sich aber auch noch andere Athleten ins Rampenlicht spielen. Große Spannung und Tennis auf allerhöchstem Niveau sind garantiert.

Deutsche in Kalifornien

Alexander Zverev (Wettquote: 20.00) hat sich nicht nur beim United Cup, sondern auch bei den Australian Open, wo er erst im Semfinale in Daniil Medwedew seinen Meister fand, stark präsentiert. Auch sein Halbfinaleinzug bei den Los Cabos Open ist positiv zu bewerten. Weniger erfolgreich war sein letzter Auftritt in Acapulco, wo er in Runde eins ausgerechnet an seinem Landsmann Daniel Altmeier scheiterte. Nichtsdestotrotz ist er wohl der aussichtsreichste schwarz-rot-goldene Kandidat in Indian Wells.