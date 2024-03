Indian Wells: Jannik Sinner lässt das Davis-Cup-Doppel aufleben

Australian-Open-Champion Jannik Sinner wird wie einige andere Einzelspieler auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells im Doppel an den Start gehen. Mit Lorenzo Sonego.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2024, 20:16 Uhr

© Getty Images Lorenzo Sonego und Jannik Sinner Ende 2023 beim Davis Cup in Málaga

Jannik Sinner und Lorenzo Sonego - diese Paarung war im vergangenen Herbst in Málaga Garant dafür, dass Italien bei der Endrunde des Davis Cups mit dem Titel abreisen konnte. Vor allem im Halbfinale gegen Serbien konnten Sinner und Sonego brillieren. Nun gehen die beiden auch in Indian Wells gemeinsam an den Start. Vielleicht auch deshalb, weil im Sommer ja die Olympischen Spiele in Paris anstehen. Da kann eine weitere Medaillen-Option nicht schaden. Was übrigens auch für die Gegner von Sinner/Sonego gilt: Es geht gegen Karen Khachanov und Andrey Rublev (die unter neutraler Flagge wohl in Roland-Garros starten dürfen).

Olympia hat auch das deutsche Spitzen-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz im Blick. Die beiden starten an Position sieben gesetzt gegen Alexander Bublik und Adrian Mannarino. Auch Alexander Zverev hat gemeldet, fast wie gewohnt mit Kumpel Marcelo Melo.

Neben Sinner finden sich aber auch andere Einzelspieler im Doppel-tableau: Taylor Fritz hat mit Jiri Lehecka gemeldet, Ben Shelton bildet ein Team mit Christopher Eubanks. Steve Johnson wird seinen endgültigen Abschied vom professionellen Tennis an der Seite von Tommy Paul bestreiten. Wer auf die feine Klinge steht, der ist beim Dup Grigor Dimitrov und Daniel Evans sicherlich gut bedient.

Hier das Doppel-Tableau in Indian Wells