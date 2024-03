Indian Wells: Koolhof und Mektic holen dritten Saisontitel

Wesley Koolhof und Nikola Mektic haben den Doppel-Wettbewerb beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells gewonnen. Für die beiden war es bereits der dritte Titel in diesem Jahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2024, 07:32 Uhr

© Getty Images Wesley Koolhof und Nikola Mektic mit der Siegertrophäe in Indian Wells 2024

Zuerst ein 250er (in Auckland), dann ein 500er (in Rotterdam) - und nun also der Sieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Wenn das so weitergeht, dann sollte man Wesley Koolhof und Nikola Mektc bei den French Open ganz oben auf dem Zettel haben. Der Niederländer und sein kroatischer Partner, die im Halbfinale dem deutschen Davis-Cup-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz keine Chance gelassen hatten, bezwangen im Endspiel von Indian Wells Mercel Granollers und Horacio Zeballos mit 7:6 (2) und 7:6 (4). Auch in Auckland konnten sich Koolhof/Mektic im Finale gegen Granollers/Zeballso behaupten.

Für Wesley Koolhof schloss sich damit auch ein Kreis. Im vergangenen Jahr stand er mit seinem damaligen Partner Neal Skupski im Endspiel, musste sich aber im Match-Tiebreak geschlagen geben. Koolhof und Mektic haben 2020 gemeinsam die ATP Finals gewonnen - und spielen seit Beginn dieser Saison wieder regelmäßig als Duo auf der Tour.