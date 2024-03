Indian Wells: Späte Wildcards für Pliskova, Raducanu, Anisimova

Mit Karolina Pliskova, Amanda Anisimova und Emma Raducanu sind nun auch die letzten drei Wildcards für das WTA-1000-Turnier in Indian Wells besetzt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.03.2024, 15:38 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova wird in Indian Wells doch an den Start gehen

Ganz schön viele Freiplätze, die da im Tableau des WTA-1000-Turniers in Indian Wells zu besetzten sind. Schon länger ist ja bekannt, dass Venus Williams und Caroline Wozniacki mit einer Wildcard beim ersten Part des Sunshine Doubles an den Start gehen werden. Darüber hinaus haben sich die Veranstalter rund um Tommy Haas auch dem amerikanischen Tennisverband gegenüber erkenntlich gezeigt - so dürfen Ashlyn Krueger und McCartney Kessler ebenfalls mitmachen, obwohl das ihre Weltranglisten-Platzierung eigentlich nicht hergibt.

Damit aber noch nicht genug: Paula Badosa, 2021 Siegerin im Tennis Paradise, hat ebenso eine Wildcard erhalten wie Amanda Anisimova. Für beide Spielerinnen gilt ja noch das Etikett "Rückkehrerin", Badosa hatte lange mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, Anisimova hat sich eine freiwillige Auszeit vom Tourbetrieb genommen.

In Sachen Verletzungen ist Emma Raducanu eine Expertin, die Britin befindet sich wie Badosa und Anisimova in der Comeback-Phase und startet ebenfalls mit einer Wildcard. So auch Karolina Pliskova, die von den Genannten wohl die größten Aussichten auf einen erfolgreichen Auftritt in Indian Wells hat. Nach ihrem Aus in Runde eins der Australian Open gegen Elena Rybakina konnte Pliskova in Cluj-Napoca den Titel holen, erreichte in Doha das Halbfinale (wo sie dann gegen Iga Swiatek nicht antreten konnte). Zuletzt in Dubai scheiterte die frühere Weltranglisten-Erste im Viertelfinale an Coco Gauff.