Indian Wells: Wenigstens Medvedev, Tsitsipas und Rune gewinnen

An einem Tag, an dem viele Favoriten strauchelten, zogen Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Holger Rune in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells ein.

Als zweimaliger Finalist ist Daniil Medvedev ein Experte für Indian Wells. Und “Meddy” weiß: Am Abend kann es gerne mal frisch werden. Also kam der Russe gegen Yunchaokete Bu ziemlich winerlich gekleidet auf den Court, hielt sich mit seinem chinesischen Gegner aber nicht lange auf. Medvedev, in diesem Jahr an Position fünf gesetzt, gewann mit 6:2 und 6:2 und spielt nun gegen Alex Michelsen aus den USA.

Medvedev zeigte sich wie immer nach Siegen gut aufgelegt. Und merkte schriftlich auf der Kamera ironisch an, dass die Plätze ja so viel schneller geworden seien, nachdem er für sein Match mit dem glatte Ergebnis mehr als eineinhalb Stunden gebraucht hatte. “Das war wahrscheinlich der langsamste Court, auf dem ich jemals gespielt habe”, erklärte er nach dem Match noch auf dem Court.

Davor waren allerdings schon einige prominente Namen gestolpert, allen voran Alexander Zverev. Der deutsche Turnierfavorit unterlag Tallon Griekspoor nach mehr als drei Stunden mit 6:4, 6:7 (3) und 6:7 (4). Danach erwischte es auch Casper Ruud, der gegen Marcus Giron ebenfalls in drei Sätzen ausschied. Und mit Tomas Machac musste sich der Champion von Acapulco auch schon in senem ersten Match verabschieden. Machac konnte seine Partie gegen Yosuke Watanuki nicht bis zum Ende durchspielen.

Tsitsipas setzt Siegesserie fort, Alcaraz startet heute

Ein paar Favoritensiege gab es dann aber doch an diesem bemerkenswerten Freitag im Tennis Paradise. Stefanos Tsitsipas, eben erst gekrönter Turniersieger in Dubai, setzte beim 6:2 und 6.4 gegen Thiago Seyboth Wild seinen Siegeslauf fort. Holger Rune gewann mit exakt demselben Ergebnis gegen Corentin Moutet. Und Lorenzo Musetti zog mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Roman Safiullin in die dritte Runde ein.

Die untere Tableua-Hälfte sieht heute den ersten Einsatz der gesetzten Spieler. Carlos Alcaraz, der 2023 und 2024 in Indian Wells gewinnen konnte, eröffnet gegen Quentin Halys. Und Novak Djokovic, potenzieller Viertelfinalgegner von Alcaraz, startet gegen Botic van de Zandschulp.

