ATP Indian Wells: Direktes Aus! Alexander Zverev scheitert an Tallon Griekspoor

Alexander Zverev hat nach einem schwachen Auftritt den Einzug in die dritte Runde beim ATP Masters-Turnier in Indian Wells verpasst. In seinem ersten Match, nach Freilos in der ersten Runde, unterlag der Weltranglistenzweite gegen Tallon Griekspoor 6:4, 6:7(5), 6:7(4).

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.03.2025, 00:48 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev durfte sich in seinem ersten Match in Indian Wells mit Tallon Griekspoor messen.

Dank eines Freiloses in der ersten Runde durfte sich Alexander Zverev über zusätzliche Trainingstage freuen. Tallon Griekspoor sammelte währenddessen bereits Erfahrungen mit dem neuen Spielbelag in der ersten Runde gegen Miomir Kecmanovic. Und das machte sich in den ersten Minuten der Partie bemerkbar, denn der DTB-Profi musste sich zunächst mit den Bedingungen auf dem Center Court vertraut machen und schlug dann zu. Beim Stand von 2:2 leistete sich Tallon Griekspoor zu viele Fehler und kassierte das Break. Die frühe Vorentscheidung im ersten Satz, denn Alexander Zverev brachte seine Aufschlagspiele nun allesamt souverän ins Ziel.

Tallon Griekspoor konnte zu Beginn des zweiten Durchgangs selbst von einem schwachen Aufschlagspiel Zverevs profitieren und erhöhte schnell auf 3:0. Als der Niederländer zum Satzausgleich servierte, spielten jedoch die Nerven nicht mit. Alexander Zverev kämpfte sich mit einem Break in den Satz zurück, brachte das Match aber nicht ins Ziel und kassierte nach dem Tiebreak den Satzausgleich.

Alexander Zverev zittert sich durch den dritten Satz und verliert

Mit weiteren Breaks starteten beide Spieler in den Entscheidungsdurchgang, der lange Zeit ohne nennenswerte Momente daherkam. Beim Stand von 5:5 kassierte Alexander Zverev das Break und wehrte im anschließenden Aufschlagspiel fünf Matchbälle ab. Den finalen Tiebreak entschied dann Tallon Griekspoor für sich. Nach 3:10 Stunden war das Aus der deutschen Nummer eins nach dem insgesamt sechsten Matchball des Niederländers besiegelt.

Tallon Griekspoor trifft nun auf Giovanni Mpetshi Perricard, der nach Satzführung von der Aufgabe Fabian Maroszans profitierte. Einstellen darf sich Griekspoor auf zahlreiche starke Aufschläge, mit denen der 30. der Weltrangliste bereits viele Gegner zur Verzweiflung bringen konnte.

