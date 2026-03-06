Indian Wells: Zverev will es gegen Berrettini wohl offensiv angehen

Alexander Zverev und Matteo Berrettini treffen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells zum insgesamt achten Mal aufeinander. Der Deutsche könnte eine neue Taktik versuchen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 07:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev und Matteo Berrettini im vergangenen Jahr in Monte-Carlo

Eigentlich sollte man ja meinen, dass Alexander Zverev mit seiner Konstanz, vor allem aber auch mit seinen Waffen von der Grundlinie und beim Aufschlag, in der Lage ist, gegen jeden Spieler, der eine offenkundige große Schwäche hat, jederzeit zu dominieren. Das Head-to-Head gegen Matteo Berrettini spricht da indes eine andere Sprache.

Machen wir uns nichts vor: Die Spieleröffnung, die Vorhand, auch die Volleys von Berrettini sind aller Ehren wert. Die Rückhand aber ist eine Achillesferse, wie sie nur wenige Topspieler mitschleppen. Der Slice mag unangenehm sein, aber zum Punktgewinn oder zur Vorbereitung desselben taugt er nicht. Und wenn Matteo die Backhand mit beiden Händen spielt, liegt die Streuung auf einem Niveau mit Jelena Ostapenko an einem schlechten Tag.

Dennoch hat Berrettini die letzten beiden Partien gegen Zverev gewonnen. In Wimbledon 2023 war er schlichtweg um das entscheidende Härchen besser - wenn zwei von drei Sätzen im Tiebreak enden, hätte die Partie auch eine andere Richtung nehmen können. Aber auch im vergangenen Jahr in Monte-Carlo behielt Berrettini die Oberhand.

Zverev hat vier der sieben Begegnungen gewonnen

Und nun treffen sich die beiden also in der zweiten Runde von Indian Wells 2026. Für Matteo Berrettini spricht, dass er schon ein Match im Tennis Paradise in den Beinen hat. Gegen ihn wortwörtlich genau das: Gegen Adrian Mannarino schleppte sich Berrettini mit Krämpfen über die Ziellinie.

Alexander Zverev, so wird berichtet, will es im achten Duell mit Berrettini (vier der bisherigen sieben hat der Deutsche gewonnen) offensiver als gewohnt anlegen. Wie man hört, hat Zverev am Mittwoch eine ganz Stunde lang konsequent Serve-and-Volley trainiert. Wenn er denn mit Kick auf die oben erwähnte Rückhand von Berrettini aufschlägt, sicherlich ein probates Mittel.

Aber wichtig ist ja nicht auf dem Übungsplatz. Sondern bei vier beide im dritten Satz. Sollte es soweit kommen, dann kommt einem vielleicht sogar der Rückhand-Slice von Matteo Berrettini giftig vor.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells



