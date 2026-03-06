Monfils: "Jede Sekunde dieser Reise war etwas, wovon ich nicht einmal zu träumen gewagt hätte"

Nach seinem Auftaktsieg beim ATP Masters 1000-Turnier in Indian Wells blickte Gael Monfils auf seine lange Karriere, die Unterstützung durch Fans und Familie und die Ära der “Big 3” zurück.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 08:27 Uhr

Gael Monfils blickt auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurück.

Der 39-jährige Franzose bezwang in der ersten Runde den Kanadier Alexis Galarneau sicher mit 6:3 6:4 und trifft nun in Runde zwei mit Felix Auger-Aliassime auf einen weiteren Kanadier. Wie Monfils nach dem Spiel offenbarte, sei Indian Wells immer eines seiner Lieblingsturnier gewesen, was nicht zuletzt an der Unterstützung durch die Fans lag.

„Das Publikum war unglaublich. Wie ich schon vor ein paar Tagen hier sagte, hatte ich großes Glück, denn die Zuschauer geben mir immer enorm viel Energie und Unterstützung. Indian Wells gehört zweifellos zu den fünf wichtigsten Turnieren in meinem Kalender, meinem regulären Turnierkalender. Es ist eines dieser Turniere, bei denen ich unbedingt spielen möchte“, so der Franzose, der sich im Moment auf Abschiedstour befindet und mit Ende der Saison 2026 zurücktritt.

“Ich hoffe, meine Eltern sind stolz auf mich”

Seine gesamte Profi-Karriere - beginnend mit dem Erhalt einer Wildcard für die Qualifikation in Paris Bercy im Jahr 2004 - sei eine "unglaubliche Reise" gewesen, resümiert Monfils zufrieden. Er wolle insbesondere seinen Eltern danken, die er für seine Karriereentwicklung als unverzichtbar betrachtet. „Es war ein sehr langer Weg, und ich bin unendlich dankbar. Natürlich gab es auch Rückschläge, vor allem Verletzungen, aber jede Sekunde dieser Karriere war etwas, wovon ich nicht einmal zu träumen gewagt hätte . Für mich war es unvorstellbar. Am Ende kann ich nur Dankbarkeit empfinden und meinen Eltern danken. Ich habe geträumt, aber sie waren es, die wirklich an diesen Traum geglaubt haben. Wenn man träumt, braucht man Unterstützung. Und die größte Unterstützung habe ich von ihnen erhalten. Ich danke ihnen und hoffe, sie sind stolz auf mich.“

Gleichzeitig wagte der zweifache Grand Slam-Halbfinalist (French Open 2008 und US Open 2016) bereits einen Blick in die Zukunft: "Alles hat ein Ende. Ich bin glücklich, die Zuneigung der Menschen ein letztes Mal spüren zu dürfen und ihnen für ihre Begleitung auf diesem langen Weg zu danken. Das nächste Kapitel wird, so hoffe und bin ich sicher, noch schöner. Nächstes Jahr werde ich im Finanzwesen arbeiten, also etwas ganz anderes als Tennis. Es wird vielleicht mit einigen Sportlern zu tun haben und ich werde dem Sport weiterhin verbunden bleiben, aber nicht unbedingt dem Tennis. Ja, mein nächstes Kapitel ist wahrscheinlich die Welt der Finanzen … und ganz sicher meine Familie", so der 39-Jährige.

“Wir fanden keinen Weg, sie zu schlagen”

Monfils analysierte auch die Gründe, warum es mit dem ganz großen Wurf - also einem Grand Slam-Titel - nicht ganz geklappt hat. "Zu meiner Zeit auf der Tour hatten wir drei Ausnahmespieler … und dann gab es den Rest von uns. Sagen wir, es gab drei Legenden, drei Schönheiten des Tennis. Roger, Rafa und Novak dominierten den Sport auf unglaubliche Weise. Sie waren Legenden. Und sie ließen kaum Platz für andere. Den wenigen Platz, den sie übrig ließen, nutzten drei großartige Spieler: Andy [Murray], Stan [Wawrinka] und Marin [Cilic] … und auch Juan Martín Del Potro. Sie schnappten sich sozusagen die Krümel, und auch sie wurden Legenden.“

Für ihn, wie auch für zahlreiche andere, habe es eben nicht ganz gereicht. "Für uns anderen war es sehr schwierig. Wir waren ihnen einfach unterlegen und fanden keinen Weg, sie zu schlagen. Wir waren nicht so gut wie Stan, Marin oder Juan Martín, die im richtigen Moment zur Stelle waren und wussten, wie sie ihr körperliches und mentales Niveau steigern konnten", so Monfils abschließend.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells